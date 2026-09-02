El Gobierno fijó por laudo el nuevo salario mínimo: llegará a los $437.000 en abril de 2027

En paralelo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que buscan que los convenios colectivos privados eleven sus propios pisos salariales, apuntando a un sueldo bruto de $1.000.000. “A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: ‘Júntense y traten de subir los pisos’. Fue una sugerencia“, explicó una fuente oficial del Ejecutivo. No obstante, aclararon que se trata de conversaciones informales mientras la Secretaría de Trabajo monitorea la homologación de los acuerdos paritarios.