Política

El Gobierno fijó por laudo el nuevo salario mínimo: llegará a los $437.000 en abril de 2027

La nueva normativa establece una escala de ocho meses de incrementos consecutivos.

ATE cuestionó el Consejo del Salario y advirtió: “Si seguimos así, los salarios van a desaparecer”
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno fijó por laudo el nuevo salario mínimo en Argentina, que subirá a $437.000 en abril de 2027, tras la falta de acuerdo entre gremios y empresarios.
  • La medida establece ocho aumentos mensuales desde los $383.800 de septiembre, luego de que la CGT y las CTA rechazaran una oferta patronal ante la fuerte caída del salario real.
  • La suba impactará en el seguro de desempleo y convenios laborales, mientras el Ejecutivo busca que las paritarias privadas eleven informalmente sus propios pisos salariales.
Resumen generado con IA

Tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario el pasado viernes, el Gobierno nacional oficializó hoy el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). A través de la Resolución 4/2026, el Ejecutivo estableció un piso de $383.800 para el mes de septiembre y un cronograma de subas escalonadas que se extenderá hasta el primer cuatrimestre del próximo año.

ATE cuestionó el Consejo del Salario y advirtió: “Si seguimos así, los salarios van a desaparecer”

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, se tomó mediante la figura del "laudo", un recurso administrativo al que recurre el Estado cuando los representantes sindicales (CGT y las dos CTA) y las cámaras empresariales no logran una posición común.

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El cronograma de aumentos mes a mes

La nueva normativa establece una escala de ocho meses de incrementos consecutivos, que alcanzan tanto a trabajadores mensualizados con jornada legal completa como a los jornalizados. El esquema previsto es el siguiente:

Consejo del Salario: la CGT y las CTA rechazaron la oferta empresaria avalada por el gobierno de Milei

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- Septiembre 2026: $383.800 (hora: $1.919)

- Octubre 2026: $391.200 (hora: $1.956)

- Noviembre 2026: $398.800 (hora: $1.994)

- Diciembre 2026: $406.400 (hora: $2.032)

- Enero 2027: $414.200 (hora: $2.071)

- Febrero 2027: $422.000 (hora: $2.110)

- Marzo 2027: $429.600 (hora: $2.148)

- Abril 2027: $437.000 (hora: $2.185)

Esta actualización impacta directamente en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.

Impacto en el desempleo y la caída del poder de compra

La resolución también ratifica la fórmula para calcular la Prestación por Desempleo, la cual se mantiene en el 75% del importe neto de la mejor remuneración de los últimos seis meses de trabajo. Sin embargo, este beneficio queda atado a los nuevos valores del salario mínimo: el monto a cobrar no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superar el 100% del mismo.

Pese a los aumentos nominales, el escenario inflacionario sigue erosionando los ingresos. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el salario mínimo real sufrió una caída acumulada del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Esta pérdida de poder adquisitivo fue el principal argumento de las centrales obreras para rechazar la propuesta empresaria en la última reunión del Consejo.

Negociaciones fallidas y la "sugerencia" oficial

El clima en el Consejo del Salario fue de extrema tensión. La CGT y las CTA se retiraron del encuentro virtual tras calificar de insuficiente la oferta de las cámaras, que proponían apenas un 1,8% de suba para septiembre. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo decidió intervenir fijando los montos por su cuenta.

En paralelo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que buscan que los convenios colectivos privados eleven sus propios pisos salariales, apuntando a un sueldo bruto de $1.000.000. “A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: ‘Júntense y traten de subir los pisos’. Fue una sugerencia“, explicó una fuente oficial del Ejecutivo. No obstante, aclararon que se trata de conversaciones informales mientras la Secretaría de Trabajo monitorea la homologación de los acuerdos paritarios.

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