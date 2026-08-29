Convenios colectivos: el foco del debate se orientó hacia la mejora del salario mínimo

En un intento por aplicar mejoras en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Consejo del Salario no pudo avanzar en ese sentido, luego de que ayer se levantara la reunión virtual porque, tanto la CGT como la CTA, rechazaron la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, con lo que el mínimo se iría a $ 468.000. Las centrales obreras propusieron que el salario mínimo, vital y móvil sea de $ 911.000 para julio y de $ 993.000 para diciembre, una oferta ampliamente rechazada por los empresarios. Por esa razón, y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, el Ministerio de Capital Humano “procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos”, comunicó oficialmente.