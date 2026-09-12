Patricia Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación económica

Durante una charla en la Universidad de San Andrés, la titular del bloque libertario en la Cámara alta afirmó: “A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”.