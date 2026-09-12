Patricia Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación económica

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich expresó en la Universidad de San Andrés su preocupación por la lentitud de la reactivación económica y pidió bajar impuestos a más sectores.
- Aunque respaldó las reformas de Javier Milei, advirtió que los beneficios fiscales del RIGI deben extenderse a pymes y comercios para mitigar los altos costos del país.
- La dirigente busca que las mejoras macroeconómicas impacten pronto en los hogares, advirtiendo que la sociedad necesita validar el esfuerzo económico de cara al próximo año.
La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a expresar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y planteó su deseo de que la baja de impuestos contemplada en sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda alcanzar a todos los sectores.
Durante una charla en la Universidad de San Andrés, la titular del bloque libertario en la Cámara alta afirmó: “A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”.
En otro tramo de la charla, y ante una consulta, Bullrich volvió a referirse al ritmo de los cambios económicos impulsados por el Gobierno de Javier Milei.
“En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, agregó.
Durante su exposición, Bullrich reconoció los logros alcanzados por la administración libertaria en materia macroeconómica, aunque señaló que todavía resta que esos resultados se reflejen con mayor claridad en la vida cotidiana de la población.
“¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”, sostuvo.
La velocidad de la economía
Las declaraciones realizadas en la Universidad de San Andrés se sumaron a expresiones similares que la ex candidata presidencial de PROhabía realizado en agosto. Durante su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich había advertido: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.
Por esos días, durante un encuentro con empresarios pyme, también había señalado a través de un tuit que la gestión necesitaba “más velocidad en los resultados” para que la población pudiera percibirlos en su economía familiar.
Al mismo tiempo, Bullrich había respaldado el rumbo económico impulsado por Milei. “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”, había expresado, consignó el diario La Nación.
Luego, había planteado: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y hacia el final había reconocido que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.
Previamente, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la senadora también había admitido las dificultades que atraviesa la economía. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, había afirmado.