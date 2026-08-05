Fallo judicial frenó descuentos sobre el salario de una trabajadora por su alto endeudamiento: cobraba solo $83.000 de bolsillo

Una empleada pública de Río Negro obtuvo un fallo judicial que suspendió los descuentos automáticos sobre su salario por préstamos y créditos, luego de demostrar que el nivel de endeudamiento había reducido sus ingresos a apenas $83.000 de bolsillo. La resolución fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que además abrió el concurso preventivo de acreedores de la trabajadora.