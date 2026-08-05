Fallo judicial frenó descuentos sobre el salario de una trabajadora por su alto endeudamiento: cobraba solo $83.000 de bolsillo

Resumen para apurados
- En Río Negro, la Justicia frenó recientemente los descuentos al sueldo de una empleada que cobraba $83.000 por deudas, para garantizar su subsistencia familiar.
- La mujer acumuló créditos para pagar gastos de salud y alimentación. La jueza aplicó la Ley de Concursos al considerar su estado de cesación de pagos e hipervulnerabilidad.
- El fallo sienta un antecedente clave ante el sobreendeudamiento asalariado, permitiendo usar el concurso preventivo como herramienta para resguardar salarios de supervivencia.
Una empleada pública de Río Negro obtuvo un fallo judicial que suspendió los descuentos automáticos sobre su salario por préstamos y créditos, luego de demostrar que el nivel de endeudamiento había reducido sus ingresos a apenas $83.000 de bolsillo. La resolución fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que además abrió el concurso preventivo de acreedores de la trabajadora.
La decisión ordena al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro cesar todas las retenciones vinculadas con créditos bancarios, financieros o digitales, manteniendo únicamente los descuentos obligatorios establecidos por ley, como los aportes jubilatorios y la cobertura de salud.
Un caso que refleja el impacto del sobreendeudamiento
Según consta en el expediente, la mujer explicó que recurrió a préstamos personales para afrontar gastos familiares derivados del aumento del costo de vida y de problemas de salud que afectaban a su entorno.
Entre las principales razones mencionó la necesidad de garantizar la alimentación de su hija menor de edad, los viajes de larga distancia para acompañar el tratamiento médico de su hermano y la enfermedad grave de su padre.
Con el tiempo, la imposibilidad de afrontar las cuotas la llevó a refinanciar deudas mediante nuevos créditos, ingresando en un circuito de endeudamiento creciente. Como consecuencia, los débitos automáticos sobre su recibo de sueldo terminaron absorbiendo gran parte de sus ingresos.
En su presentación judicial, la trabajadora se definió como una "consumidora en situación de hipervulnerabilidad económica" y cuestionó que muchas entidades otorgaran créditos digitales de forma inmediata, sin evaluar adecuadamente su capacidad de pago ni respetar los límites legales sobre las retenciones salariales.
La Justicia utilizó la Ley de Concursos para proteger el salario
Al analizar el caso, la jueza consideró acreditado el estado de cesación de pagos de la empleada estatal.
Ante la ausencia de una normativa específica en Argentina para regular el sobreendeudamiento de personas humanas, la magistrada aplicó los mecanismos previstos por la Ley de Concursos y Quiebras para habilitar el concurso preventivo.
La resolución establece varias medidas relevantes:
Suspensión total de los descuentos automáticos por préstamos y créditos sobre el salario.
Centralización de todos los reclamos de bancos, financieras y prestamistas en un único expediente judicial.
Designación de un síndico que verificará la legitimidad de las acreencias y supervisará la propuesta de pago que presente la trabajadora.
Un precedente para trabajadores endeudados
El fallo vuelve a poner en discusión el impacto del endeudamiento creciente entre los asalariados y el funcionamiento de los créditos otorgados por entidades financieras y plataformas digitales.
Además, marca un antecedente al considerar que el concurso preventivo puede utilizarse como una herramienta para proteger el salario cuando los descuentos comprometen la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar.