Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas este viernes para 20 provincias argentinas por tormentas intensas, nevadas y fuertes vientos que afectarán la región.
- El aviso incluye alerta naranja con lluvias de hasta 90 mm en el Litoral, nevadas de hasta 30 cm en la Patagonia y ráfagas de hasta 70 km/h en zonas cordilleranas y pampeanas.
- Los fenómenos generarán anegamientos, reducción de visibilidad y complicaciones viales, por lo que se recomienda precaución y evitar actividades al aire libre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, nevadas y vientos para este viernes 11 de septiembre. Los avisos alcanzan a 20 provincias y contemplan fenómenos que podrían complicar la circulación, reducir la visibilidad y generar acumulados importantes de lluvia y nieve.
La situación más intensa se presenta en sectores de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde rige una alerta naranja por tormentas. En otras zonas del país también están vigentes advertencias de nivel amarillo.
Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN mantiene una alerta por tormentas para sectores de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Para las zonas bajo advertencia se estiman acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera localizada.
Entre los principales riesgos asociados al fenómeno se encuentran los anegamientos temporarios, la disminución de la visibilidad y las dificultades para circular, especialmente durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones.
Alerta naranja en Misiones, Corrientes y Entre Ríos
La advertencia alcanza un nivel mayor en sectores de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde el SMN emitió una alerta naranja por tormentas.
En estas áreas se prevén acumulados de entre 60 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores en determinados puntos. Según el pronóstico oficial, los mayores registros podrían concentrarse en Misiones.
Alerta por nieve en cuatro provincias
El escenario meteorológico también incluye alertas por nevadas en sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En las zonas cordilleranas se espera una acumulación de entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque los valores podrían ser mayores de forma puntual.
En los sectores de meseta alcanzados por la advertencia, la acumulación prevista se ubica entre 5 y 30 centímetros.
Viento fuerte: las zonas bajo alerta amarilla
Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para áreas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, además del sur de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
En estos sectores se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h. A su vez, en determinadas zonas de Mendoza y San Luis, el viento tendrá dirección sur y alcanzará velocidades estimadas de entre 30 y 50 km/h.
Ante este escenario, las condiciones meteorológicas pueden generar complicaciones en la circulación y afectar actividades al aire libre, especialmente en las regiones alcanzadas por las advertencias de mayor intensidad.