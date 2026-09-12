Ola polar: rigen alertas amarillas por nevadas y frío extremo sábado este 12 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas este sábado por nevadas y frío extremo en Cuyo, la región pampeana y la Patagonia ante el avance de una masa de aire polar.
- El frente polar genera precipitaciones níveas de hasta 10 cm en Mendoza, Córdoba y San Luis, acompañado por intensos vientos y lluvias en La Rioja.
- Con marcas inferiores a -13 °C en el sur, el fenómeno afectará la transitabilidad vial y demandará precauciones ante el riesgo de heladas tardías.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las alertas que rigen este sábado 12 de septiembre en todo el país. En total, hay cinco provincias bajo advertencia de primer nivel por nevadas y vientos fuertes y cuatro por temperaturas extremas por frío. Estas alertas se concentran en la región centro y Cuyo y solo se incluye una provincia de la Patagonia.
Una nueva masa de aire polar avanza desde el sur del país, afectando de forma puntual a algunas regiones, desde Tierra del Fuego hasta el norte. Según informó el portal Meteored, un frente de descenso de temperatura afectará este sábado, sobre todo, a Cuyo y la región pampeana, con lluvias y nevadas de distintas intensidades. En la Patagonia se registrarán temperaturas incluso por debajo de los -13 °C.
Alerta amarilla por nevadas en la ola polar
El SAT advirtió a cuatro provincias por la llegada próxima de nevadas. La alerta amarilla se concentra en la región Cuyo–centro-oeste. Afecta a la región de las sierras de Córdoba al noroeste de la provincia. También alcanza a la mitad norte y parte del oeste de San Luis y al este de San Juan, hacia el límite con las dos provincias mencionadas. En tanto, todo el territorio de Mendoza espera nevadas.
El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma local, según el SMN. Los valores más importantes de acumulación de nieve se registrarán en Mendoza. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve. Las alertas están anunciadas para la mañana de este sábado y, en Córdoba, podrían extenderse hasta la tarde.
Alerta amarilla por lluvias y vientos
La Rioja es la única provincia que se encuentra solamente bajo alerta meteorológica por lluvias. La advertencia rige para la zona de Arauco, Castro Barros, Sanagasta y La Rioja para esta mañana. En Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, en cambio, las precipitaciones se extenderán hasta la tarde con valores acumulados de entre 15 y 35 milímetros.
El centro-oeste de San Luis, además, espera vientos por la mañana en las zonas de Belgrano, Pueyrredón, Pringles, Pedernera y Gobernador Dupuy. Se espera que los vientos del sector sur tengan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.
En algunas regiones de Mendoza, como Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael, también se pronosticaron ráfagas para la mañana de este sábado.
Alerta amarilla por frío extremo
Respecto a las provincias señaladas, se espera que las temperaturas sean más bajas que el promedio histórico este sábado en el noroeste y centro-oeste de San Luis y en el norte, cordillera y sur de Mendoza. Se suman a las alertas del SAT el noroeste de Neuquén, desde el centro de la provincia, y casi toda la provincia de Santa Cruz, a excepción del sudeste, desde el centro hasta la costa.