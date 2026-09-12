Ola polar: rigen alertas amarillas por nevadas y frío extremo sábado este 12 de septiembre

Alerta amarilla por frío extremo

Respecto a las provincias señaladas, se espera que las temperaturas sean más bajas que el promedio histórico este sábado en el noroeste y centro-oeste de San Luis y en el norte, cordillera y sur de Mendoza. Se suman a las alertas del SAT el noroeste de Neuquén, desde el centro de la provincia, y casi toda la provincia de Santa Cruz, a excepción del sudeste, desde el centro hasta la costa.