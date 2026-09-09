Tucumán otra vez bajo alerta amarilla por viento Zonda: cuáles serán las zonas más afectadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este miércoles en Tucumán por viento Zonda, ante ráfagas de hasta 70 km/h que elevarán la temperatura y reducirán la visibilidad.
- El fenómeno inició el domingo y abarca zonas altas de seis provincias, provocando condiciones secas y calurosas con foco en Tafí del Valle y sectores montañosos del oeste.
- Las autoridades recomiendan no salir, asegurar objetos y resguardar ojos y vías respiratorias para prevenir afecciones de salud y accidentes por la baja visibilidad.
Tras un martes de vientos secos y áridos en la mayor parte del occidente argentino, principalmente en sectores del Noroeste y de Cuyo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a renovar sus alertas por viento Zonda en seis provincias, incluyendo a Tucumán, que nuevamente está bajo aviso por este fenómeno que puede afectar la salud e interrumpir actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió por la llegada de viento Zonda a la provincia. Este aviso también se actualizó para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, que sufrirán este evento en distintos momentos de la jornada. En Tucumán, este movimiento de aire se instalará durante la tarde de hoy miércoles, aproximadamente entre las 12 y las 18.
El viento Zonda es un fenómeno meteorológico local del oeste de la Argentina que se caracteriza por su gran intensidad y por ser capaz de generar un ambiente extremadamente cálido y seco. Este evento se produce bajo determinadas condiciones climáticas durante el período que comprende entre mayo y noviembre, y requiere tomar precauciones, ya que la suspensión de polvo puede provocar problemas respiratorios y oftalmológicos.
Las zonas afectadas en Tucumán
En Tucumán, este fenómeno comenzó el domingo y continúa generando condiciones de alta temperatura en sectores del oeste provincial. De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla se establece en zonas más elevadas como Tafí del Valle y el limítrofe valle de Santa María. Hacia el sur, la advertencia se extiende a las zonas montañosas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Para todos estos sectores, el fenómeno se instalará durante la tarde de este miércoles. De acuerdo con la advertencia del SMN, el área podría ser afectada por corrientes de aire con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. La situación puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Recomendaciones ante el evento extremo
Ante este evento de gran intensidad, el SMN proporcionó una serie de recomendaciones para la población en zona de alerta amarilla: