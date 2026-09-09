Tucumán otra vez bajo alerta amarilla por viento Zonda: cuáles serán las zonas más afectadas

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió por la llegada de viento Zonda a la provincia. Este aviso también se actualizó para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, que sufrirán este evento en distintos momentos de la jornada. En Tucumán, este movimiento de aire se instalará durante la tarde de hoy miércoles, aproximadamente entre las 12 y las 18.