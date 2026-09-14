Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Bajo el concepto “Industria que transforma. Territorio. Personas. Futuro”, la jornada estará organizada alrededor de tres grandes ejes. El primero abordará la relación entre industria y desarrollo territorial y tendrá entre sus protagonistas al presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro; al vicegobernador Miguel Acevedo; y a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La sustentabilidad tendrá un espacio destacado con la exposición de Betina Azugna, gerente de Sustentabilidad del Grupo Sancor, quien abordará esta temática como una estrategia de generación de valor económico, social y ambiental. Su participación también pondrá el foco en las transformaciones tecnológicas, las nuevas capacidades laborales y el lugar de las personas frente a los cambios que atraviesa el mundo productivo.