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Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

La actividad que organiza la Unión Industrial de Tucumán tendrá lugar hoy en el Hotel Catalinas.

Jorge Rocchia Ferro, presidente de la UIT.
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la UIT.
Hace 1 Hs

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) realizará hoy uno de sus principales encuentros del Mes de la Industria, con una convocatoria destinada a debatir el presente y, especialmente, el futuro productivo de Tucumán y la región. La actividad tendrá lugar en el Hotel Catalinas: las acreditaciones comenzarán a las 16:30 y la apertura está prevista para las 17.

Bajo el concepto “Industria que transforma. Territorio. Personas. Futuro”, la jornada estará organizada alrededor de tres grandes ejes. El primero abordará la relación entre industria y desarrollo territorial y tendrá entre sus protagonistas al presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro; al vicegobernador Miguel Acevedo; y a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La sustentabilidad tendrá un espacio destacado con la exposición de Betina Azugna, gerente de Sustentabilidad del Grupo Sancor, quien abordará esta temática como una estrategia de generación de valor económico, social y ambiental. Su participación también pondrá el foco en las transformaciones tecnológicas, las nuevas capacidades laborales y el lugar de las personas frente a los cambios que atraviesa el mundo productivo.

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Inversiones y competitividad

En el tramo dedicado al futuro, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, se referirá a las condiciones necesarias para promover inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer el desarrollo productivo provincial.

Además, Industria Inspira 2026 pondrá el foco en la vinculación entre las escuelas técnicas y el sector productivo, mientras que el cierre tendrá como protagonista al periodista Paulino Rodrigues, quien analizará el escenario político y económico argentino y sus implicancias para la industria.

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Con empresarios, funcionarios, especialistas y referentes institucionales, la UIT buscará instalar una discusión sobre qué condiciones necesita la industria para crecer y cuál debe ser su aporte al desarrollo económico, social y productivo de Tucumán.

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