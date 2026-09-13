Encuentran el trapiche que revolucionó la industria azucarera

En el interior del flamante Museo Municipal de la Caña de Azúcar Bernabé Aráoz, inaugurado a fines de agosto en Monteros, se cuenta -en el fondo- la historia de una sociedad que creció a la par de sus ingenios. Entre las piezas exhibidas, resalta la historia de un trapiche (una máquina de molienda de la materia prima, hecha de hierro) que Baltazar Aguirre, pionero de la modernización industrial, hizo traer a la provincia por caminos sinuosos y a fuerza de carretas.