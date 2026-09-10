Molinos Río de la Plata adquiere el Complejo San Salvador

Resumen para apurados
- Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Companc, acordó en Argentina la compra del Complejo San Salvador a Martín Luque para desembarcar en el mercado de galletas.
- La operación se concretó mediante un acuerdo con el empresario tucumano Martín Luque, sumando las instalaciones industriales a la cartera de alimentos de la compañía.
- Con esta adquisición, el grupo amplía su portafolio de productos y prevé fortalecer su presencia y competencia dentro del segmento de galletitas a nivel nacional.
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