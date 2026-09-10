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Molinos Río de la Plata adquiere el Complejo San Salvador

La compañía, del grupo Pérez Companc, anunció el acuerdo arribado con el industrial tucumano Martín Luque e incursiona en el mercado de las galletas.

COMPLEJO SAN SALVADOR. La compañía, del grupo Pérez Companc, anunció el acuerdo arribado con el industrial tucumano Martín Luque e incursiona en el mercado de las galletas.
COMPLEJO SAN SALVADOR. La compañía, del grupo Pérez Companc, anunció el acuerdo arribado con el industrial tucumano Martín Luque e incursiona en el mercado de las galletas.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Companc, acordó en Argentina la compra del Complejo San Salvador a Martín Luque para desembarcar en el mercado de galletas.
  • La operación se concretó mediante un acuerdo con el empresario tucumano Martín Luque, sumando las instalaciones industriales a la cartera de alimentos de la compañía.
  • Con esta adquisición, el grupo amplía su portafolio de productos y prevé fortalecer su presencia y competencia dentro del segmento de galletitas a nivel nacional.
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