Pan antiinflamatorio sin gluten: la receta con semillas que se prepara en tres pasos

Cada vez más personas incorporan preparaciones sin gluten y alimentos con perfil antiinflamatorio a su alimentación cotidiana. En ese contexto, las semillas se destacan por su aporte de fibra, grasas saludables, proteínas y otros nutrientes. La chía y el lino, además, son ingredientes versátiles que pueden incorporarse fácilmente a distintas recetas. Este pan combina ambos alimentos con harina de almendras y ofrece una alternativa sencilla para quienes buscan reducir el consumo de harinas tradicionales sin resignar sabor ni textura.