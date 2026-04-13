Campeonas y subcampeonas cuentan historias y secretos de la empanada tucumana

Para Nancy Ríos, campeona nacional 2023, la empanada no fue una elección: fue destino. Aprendió a hacerlas a los siete años, ayudando a su padre, quien vendía empanadas y fue, además, el primer hombre en presentarse en la Fiesta Nacional de la Empanada en el año 2000, donde obtuvo el segundo puesto. “Yo aprendí de él, y él de su madre, mi abuela”, recuerda. De nueve hermanos, fue la única que siguió ese camino.