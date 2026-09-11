Kuchen de yogur: cómo hacer esta torta alemana rica en proteínas y probióticos

Para los lados, cortar tiras un poco más anchas que el alto del borde de la tarta. Poner una tira a la vez en el borde, presionando con cuidado para que se pegue al borde. Seguir así hasta que se termine de hacer todo el contorno. La última tira, poner en su lugar y cortar el exceso junto con la primera que pusiste para que quede exacta.