Kuchen de yogur: cómo hacer esta torta alemana rica en proteínas y probióticos

Resumen para apurados
- La influencer Lorena Salinas difundió hoy una receta de kuchen alemán de yogur con frutos rojos para sumar una opción nutritiva y rica en probióticos al menú diario.
- La preparación combina una base de masa crocante congelada y prehorneada con un relleno batido de yogur natural, leche condensada, limón y frutos rojos refrigerado.
- La propuesta revaloriza la repostería tradicional alemana con un perfil funcional y accesible, adaptándose a la creciente demanda de postres caseros con valor proteico.
La influencer gastronómica Lorena Salinas compartió una receta ideal para quienes buscan preparar un postre casero, cremoso y con un toque frutal. Se trata de un kuchen de frutos rojos, con una base de masa crocante y un relleno elaborado con yogur, leche condensada, limón y vainilla. La preparación requiere varios pasos, pero el resultado es una opción atractiva para acompañar la merienda o servir como postre.
Ingredientes del kuchen de yogur y frutos rojos
Para la masa se necesitarán 150 gramos de manteca a temperatura ambiente, 250 gramos de harina común, 50 gramos de azúcar blanca, un huevo y ½ cucharadita de sal. Además, para el relleno se usarán 500 gramos de yogur sin endulzar, 300 gramos de leche condensada, 150 gramos de frutos rojos, dos cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de vainilla y ½ cucharadita más de sal.
Cómo hacer la masa del kuchen paso a paso
Usar un batidor de mano para mezclar la manteca con el azúcar y la sal hasta que se vea cremoso y homogéneo. En este momento podrás agregar especias y ralladuras de cítricos.
Agregar el huevo y mezclar hasta que se vuelva a poner cremoso. Al inicio parecerá que se cortó.
Agregar la harina e incorporarla con una espátula. Cuando la espátula ya no sirva, mezclar con las manos. Pasar a una mesa limpia y terminar de mezclar hasta que no se pegue en tus manos. No amases más de lo necesario, solo lo suficiente para que quede bien mezclado.
Cómo armar la tarta
Estirar la masa entre dos pliegos de papel para hornear para que quede de dos milímetros de grosor. Cuando hayas logrado esto, llevar la masa a la heladera por dos horas o hasta que esté dura y como máximo por dos días.
Retirar la masa de la heladera y despegar el papel por ambos lados. Dejar solo el papel que está debajo de la masa. Usar el anillo de tarta para cortar el círculo de la base. Si estás usando un molde desmoldable, podés usar la base del molde para cortar la base alrededor de ella con un cuchillo pequeño.
En el caso del anillo de tarta, cortar con tijera o cuchillo el papel alrededor del anillo y poner, con anillo y masa, sobre un plato que entre en el freezer. En el caso del molde desmoldable, levantar la masa con cuidado y ponerla dentro del molde con la base puesta. Si se parte, se presiona con cuidado para unir nuevamente.
Para los lados, cortar tiras un poco más anchas que el alto del borde de la tarta. Poner una tira a la vez en el borde, presionando con cuidado para que se pegue al borde. Seguir así hasta que se termine de hacer todo el contorno. La última tira, poner en su lugar y cortar el exceso junto con la primera que pusiste para que quede exacta.
Utilizar un cuchillo pequeño sin dientes para cortar el borde al ras del molde. Llevarlo al congelador por una hora o hasta dos días.
Para el horneado y desmoldado del kuchen
Precalentar el horno a 160 °C. Retirar el molde del congelador y hacerle entre cuatro y seis perforaciones a la masa para que no se infle. Hornear la tarta inmediatamente –congelada– entre 12 y 18 minutos. La primera vez, debés estar atenta porque logrará un dorado clarito o muy oscuro en segundos.
Retirar la masa del horno y dejar que se enfríe por completo antes de rellenar.
Para el relleno de yogur
Mezclar con un batidor todos los ingredientes (yogur, leche condensada, jugo de limón, vainilla y sal), excepto los frutos rojos. Verter el relleno dentro de la masa horneada y poner los frutos rojos estratégicamente en distintos puntos de la masa para que queden bien distribuidos.
Emparejar la superficie y hornear por 20 minutos a 180 °C. Retirar del horno y, cuando se haya enfriado, refrigerarlo ocho horas o toda la noche. Por último, desmoldar el kuchen y servir.