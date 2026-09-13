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Ideal para el desayuno: cómo preparar panes proteicos sin harinas con cuatro ingredientes

Una receta fácil y económica para preparar pancitos ideales para sumar proteínas y saciedad al desayuno.

Ideal para el desayuno: cómo preparar panes proteicos sin harinas con cuatro ingredientes
Captura de Instagram/lionsfitness28 - Mejorada con inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una receta viral en redes sociales enseña a elaborar panes proteicos sin harina usando solo cuatro ingredientes, para mejorar la calidad nutricional del desayuno.
  • La preparación, difundida por una cuenta fitness, combina huevos, leche en polvo, polvo para hornear y sal para sustituir los cereales refinados y ultraprocesados.
  • Esta alternativa culinaria busca aumentar la saciedad y regular la glucosa, facilitando hábitos alimenticios más saludables y el control del peso a largo plazo.
Resumen generado con IA

Desayunar sin harinas no es simplemente sacar todo tipo de harinas de la alimentación, sino reducir al mínimo posible el consumo de las harinas refinadas y los productos ultraprocesados. Reemplazarlos por alimentos con proteínas, fibras, grasas saludables y carbohidratos de mejor calidad puede marcar un cambio importante en la salud.

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Este pan sin harina lleva solo cuatro ingredientes e incluso puede prepararse con tres para quienes se animen a una preparación sin sal. Incluir este alimento en los desayunos permite disminuir el aumento de glucosa en sangre, sentir una mayor saciedad, disminuir el consumo de azúcar y hasta favorecer el control metabólico y facilitar el control y la pérdida de peso.

Cereales en la alimentación: ¿sí o no?

Un artículo publicado en la revista Nutrition Source de la Universidad de Harvard postula que todos los granos contienen tres partes: el salvado, el germen y el endospermo, con nutrientes específicos y beneficiosos para la salud.

El paso de los granos por molinos industrializados reduce considerablemente la calidad nutricional de los cereales, como ocurre en el caso de los refinados. “La molienda elimina el salvado y el germen, dejando solo el endospermo suave y fácil de digerir. Sin el salvado fibroso, el grano es más fácil de masticar. El germen se elimina debido a su contenido de grasa, que puede limitar la vida útil de los productos de trigo procesados”, explicaron en el artículo.

Cómo hacer pancitos proteicos sin harina para el desayuno

La receta del influencer de vida fitness @lionsfitness28 se viralizó en las redes sociales. Estos pancitos proteicos pueden prepararse de una forma económica porque requiere de ingredientes que solemos tener en casa y que son fáciles de conseguir. Prepararlos para tu desayuno o meriendas será super rápido y sencillo con esta receta. Necesitarás solamente cuatro ingredientes: cinco huevos enteros, dos tazas de leche en polvo, una cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal.

En un recipiente deberás empezar batiendo los cinco huevos enteros –con clara y yema– durante unos minutos hasta que adquieran un poco de esponjosidad.

Después, espolvoreá las dos tazas de leche en polvo. Agregalas de a poco y en forma de lluvia para que no se formen grumos en la mezcla y puedas ir incorporando todo correctamente.

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Una vez integrados los huevos con la leche en polvo, agregá la cucharada de polvo para hornear y la sal. Este último ingrediente es clave para lograr que durante la cocción la masa se esponje.

Dejá reposar la preparación durante 30 minutos. Luego, calentá una bandeja en el horno a temperatura media por 15 minutos. Cuando la saques, cubrila con una capa de manteca para que no se pegue.

Con la preparación, formá círculos del tamaño que quieras que sean los panes sobre la bandeja. Preferentemente que sean pequeños.

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Bajá el horno a mínimo cuando retires la bandeja y ponela de nuevo con la mezcla durante 15 minutos más a fuego mínimo.

El resultado serán unos pequeños panes esponjosos y blanditos que pueden servirse con frutas, miel y granola o, para quienes prefieren lo salado, con queso crema y unos huevos revueltos.

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