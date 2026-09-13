Ideal para el desayuno: cómo preparar panes proteicos sin harinas con cuatro ingredientes

El paso de los granos por molinos industrializados reduce considerablemente la calidad nutricional de los cereales, como ocurre en el caso de los refinados. “La molienda elimina el salvado y el germen, dejando solo el endospermo suave y fácil de digerir. Sin el salvado fibroso, el grano es más fácil de masticar. El germen se elimina debido a su contenido de grasa, que puede limitar la vida útil de los productos de trigo procesados”, explicaron en el artículo.