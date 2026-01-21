Secciones
¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Tanto entre las recetas nacionales como las del mundo, las empanadas tucumanas se distinguieron por su precisión técnica, jugosidad y sabor intenso.

La empanada tucumana fue destacada como la mejor entre las variedades del mundo.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

En la Argentina y en el mundo puede haber empanadas, pero difícilmente igualarán a las tucumanas. Y aunque la afirmación pueda ser una osadía local, basada en el propio orgullo de tradiciones y preparaciones familiares, lo cierto es que ahora tiene un sustento consensuado: la renombrada guía gastronómica Taste Atlas nombró a este plato de nuestra provincia como el mejor entre las múltiples versiones nacionales y del planeta.

Su jugosidad única, su sabor intenso y su precisión técnica le otorgaron el primer lugar en el listado. Las empanadas tucumanas no son solo las más emblemáticas de la Argentina, sino también las mejores. Como explica Taste Atlas, “si bien existen preparaciones en todo el país, la versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes sino por su elaboración”.

La empanada tucumana en lo más alto 

La empanada tucumana se consagró como la mejor entre las variedades argentinas, españolas, árabes, mexicanas y chilenas. Según la clasificación de Taste Atlas, esta recibió una puntuación de 4.4 estrellas, la más alta del ranking. Estas se destacan de las numerosas que se encuentran en Buenos Aires, como explicaron desde la guía, donde también detallaron cuál es el método de elaboración que las destaca del resto.

“Las tucumanas se elaboran típicamente a mano según recetas antiguas y tradicionales, y se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de la base y el relleno. El cuerpo de la empanada se elabora con harina de trigo y grasa de res, y suele rellenarse con carne de res, pollo o mondongo, junto con otros ingredientes como cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Las auténticas tucumanas se hornean en horno de barro y se disfrutan mejor con una copa de vino local”, señalaron desde Taste Atlas.

También señalaron que la tradición de servir es sencilla y distintiva. No hay métodos sofisticados para sentarse a la mesa, simplemente se comen calientes, a mano, “a menudo acompañadas de gajos de limón fresco, que se exprimen directamente sobre el relleno justo antes del primer bocado. La acidez contrasta con la riqueza de la carne y la grasa, realzando las especias y potenciando el equilibrio general”, explicaron. “Este pequeño gesto está tan estrechamente vinculado a la región que se ha convertido en una parte esencial de la experiencia”, concluyeron desde la guía.

Cómo sigue el ranking de las empanadas 

El ranking continuó con otras versiones del mundo, entre las que se destacaron otras preparaciones nacionales, bolivianas, chilenas, mexicanas, españolas, entre otras. Los tres primeros puestos quedaron para las recetas argentinas y luego se destacaron otras del mundo.

1. Empanadas Argentinas

Esta categoría engloba las versiones tradicionales del país, famosas por su masa de trigo horneada o frita que encierra rellenos de carne, queso o vegetales. Cada región aporta su sello distintivo, desde las picantes de Salta hasta las versiones mendocinas con ajo y aceitunas.

2. Empanada Cordobesa

Se destaca por su perfil agridulce, combinando carne, pasas de uva y papas con un toque de azúcar blanca en su interior. Al incluir tomate en la preparación, estas piezas resultan mucho más jugosas que otras variedades nacionales.

3. Empanadas Chilenas

Son el plato estrella de las Fiestas Patrias en el país trasandino, preparadas habitualmente con carne molida, cebolla, aceitunas y huevo duro. Durante la Semana Santa, es común encontrar versiones rellenas de mariscos o queso para cumplir con las tradiciones religiosas.

4. Empanada Gallega

A diferencia de las versiones individuales, esta especialidad española se presenta como un gran pastel de masa leudada relleno de atún, carnes o mariscos. El sofrito de cebolla y pimientos es fundamental en su preparación, pudiendo servirse tanto caliente como fría.

5. Salteñas Bolivianas

Consideradas el plato nacional de Bolivia, estas piezas se caracterizan por una masa dulce de color intenso gracias al uso del achiote. Su relleno de pollo o carne es extremadamente caldoso, lo que las convierte en un desafío técnico para cualquier cocinero.

6. Empanada de Cordero

Originaria de las Islas Baleares, se diferencia por utilizar una masa sin levadura elaborada con manteca de cerdo y yemas de huevo. Se rellena con dados de cordero y tocino picado, ofreciendo un gusto rústico y potente muy valorado en el Mediterráneo.

7. Empanadas Árabes

También conocidas como fatay, estas empanadas triangulares de origen inmigrante dejan parte de su relleno de carne y tomate a la vista. Es casi obligatorio rociarles un chorrito de jugo de limón antes de comerlas para resaltar sus especias.

8. Empanada Catamarqueña

Esta variante del noroeste argentino se distingue por un carácter marcadamente picante y el uso frecuente de carne de cabra. La receta suele integrar pasas de uva y aceitunas verdes, logrando un equilibrio de sabores muy particular.

9. Empanadas de Manzana

Representan la faceta dulce del ranking, siendo un postre icónico de la isla de Chiloé en Chile. Consisten en manzanas ácidas con canela envueltas en una masa mantecosa que se hornea hasta quedar perfectamente crocante.

10. Panades de Belice

Ubicadas en el puesto once, estas pequeñas empanadas son un pilar de la cocina caribeña centroamericana. Suelen freírse y rellenarse con pescado o frijoles, sirviéndose tradicionalmente con una salsa de repollo y cebolla.

11. Empanadas de Santa Rita

Cerrando la lista, esta especialidad de Chihuahua, México, combina carne de cerdo con una salsa a base de nueces y pasas. Su masa suele ser ligeramente dulce, creando un contraste único que representa la cocina tradicional de esa región mexicana.

