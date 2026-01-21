¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

También señalaron que la tradición de servir es sencilla y distintiva. No hay métodos sofisticados para sentarse a la mesa, simplemente se comen calientes, a mano, “a menudo acompañadas de gajos de limón fresco, que se exprimen directamente sobre el relleno justo antes del primer bocado. La acidez contrasta con la riqueza de la carne y la grasa, realzando las especias y potenciando el equilibrio general”, explicaron. “Este pequeño gesto está tan estrechamente vinculado a la región que se ha convertido en una parte esencial de la experiencia”, concluyeron desde la guía.