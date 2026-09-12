Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión

Si bien es de venta libre, por su múltiple acción en beneficio del cuerpo es probable que cuente con aval médico de cualquier especialista. Sin embargo, hay un caso -quizás el único en el universo de la flor- que demanda el paso por el consultorio del cardiólogo: la hipertensión arterial farmacológicamente tratada. No es que sea mala para esa afección, sino todo lo contrario: tiene un potente efecto hipotensor, es decir ayuda a bajar la presión arterial.