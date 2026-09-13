EconomíaNoticias económicas

Armando Andruet: “La ética debe conducir a la ejemplaridad”

El doctor en Derecho señala cuáles son los motivos por los que parte de la sociedad argentina tiene una imagen negativa de la Justicia.

Armando Andruet: “La ética debe conducir a la ejemplaridad”
Hace 23 Min

La ética es una sola, pero también tiene varias dimensiones de acuerdo con la responsabilidad del que la ejerce. En esa orientación, Armando Andruet, doctor en Derecho y presidente del Tribunal de Ética Judicial del Poder Judicial de Córdoba, señala que la ética es una dimensión práctica que está en la naturaleza humana y que, día tras día, hay que alimentarla y no caer en lo que no corresponde. Andruet será uno de los disertantes del 6to Encuentro ACDE Tucumán, que se realizará este martes en el Sheraton Tucumán Hotel. Antes de su presentación, Andruet le dio la siguiente entrevista telefónica a LA GACETA.

"Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples", alertó la ACDE Tucumán

Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples, alertó la ACDE Tucumán

-En general, la sociedad ha evidenciado una pérdida paulatina del valor de la ética, ¿por qué?

-Es un valor social que implica esfuerzo, pero también es una necesidad. Para algunas personas tiene un peso superlativo; para otros, muy poco. Y hay una franja de esa misma sociedad que no la pondera. La ética no se agota tan sólo en esa idea de portarse bien. Es algo más valioso de lo que se cree. Y por eso digo que requiere esfuerzo. Debe conducir a la práctica de la ejemplaridad, que se expanda hacia los otros como un modelo de vida. Hoy esa dimensión de ejemplaridad que la ética debe transmitir, lamentablemente, aparece como fracturada y debilitada. Alimentarla nuevamente es el gran desafío no sólo para las personas, sino también para las instituciones.

Encuentro de ACDE: la ciudad puede cambiar con una sinergia entre el sector público y la actividad privada

Encuentro de ACDE: la ciudad puede cambiar con una sinergia entre el sector público y la actividad privada

-¿Hay diferentes niveles de ética, tomando en cuenta el ámbito de acción de las instituciones?

-La ética forma parte de una dimensión práctica de la naturaleza humana. Ese es el dato central y estudiado por los griegos hasta nuestros días. Hablamos de una dimensión profundamente humana, que alcanza a todos, aunque no todos la practican y la ejercitan de la misma manera. Por eso hay prácticas que se asimilan a la ética de máximo y otras a lo de mínimo, una graduación que la misma persona la define. Cuando uno deja de mirar la ética desde el punto de vista antropológico, tiene que aplicarla a distintos ámbitos del mundo social. Y esto va desde lo judicial, lo administrativo, lo legislativo y lo ejecutivo. La ética es una, pero en ciertas profesiones o instituciones, su valor es mucho más preponderante que la dimensión personal.

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un maquillaje y pidió suspender el debate legislativo

-¿De allí la idea de legislar para que la ética sea un valor fundamental y que los funcionarios la practiquen o tengan conductas intachables, como el caso de la ficha limpia?

-Claro que esa condición es fundamental en todos los órdenes de la vida. Lo lamentable es que no haya sido promovido antes. Todo lo que se pueda hacer, y mucho más, para asegurar en el ámbito público la mayor transparencia de los actos de gobierno es bienvenido. Hace a la integridad de las personas que ocupan un cargo en el Gobierno, Es siempre una herramienta que produce bienestar entre los ciudadanos, con aquello que le decía anteriormente de predicar con el ejemplo para que haya buenos administradores, también buenos jueces y legisladores, que se desempeñen por y para el bien de la sociedad.

-En general, se dice que los valores nacen en la casa y se trasladan a todos los ámbitos. ¿Cómo se los manifiesta en un período en la que prima la inmediatez, las redes sociales y la inteligencia artificial?

--Hay una dimensión que tiene mucha incidencia y que la expuso, hace casi 100 años, Ortega y Gasset cuando planteaba que la vida del hombre en el estado de la alteración no es una vida que pueda permitir una sanidad de ella. Un hombre debería estar en un proceso de ensimismamiento, de reflexión y de producción, antes que estar alterado. La vida es hoy una alteración, porque impone decisiones naturalmente a un ritmo no humano, tomando la mayor cantidad de decisiones permanentemente con los tiempos y la velocidad que le imprime a nuestras vidas la inteligencia artificial. Nos cuesta detenernos y, en muchos casos, eso nos lleva a vivir en un estado de alteración permanente. Eso que visualizo lo conocemos todos. ¿Cuántos minutos le puede llevar a una persona extraer dinero en el cajero automático? ¿Acaso ese cajero sabe si tengo dificultad en la vista que me lleva a demorar la operación o si padezco Parkinson? La vertiginosidad nos domina y es lo que nos trae aquel estado de alteración.

-En los sondeos de opinión de las consultoras privadas suele mostrarse que la Justicia no goza de una buena imagen. ¿Cuál cree que pueden ser los motivos?

-La imagen negativa que pueden tener los poderes judiciales no es una cuestión falsa; hay mucha razonabilidad en ese pensamiento acerca de que eso ocurre. Y es pasa porque, en definitiva, no por aquello de que se pierde o se gana tal o cual juicio, ya que, en el fuero íntimo, cada persona sabe porqué un juez condena. En realidad la desconfianza hacia los poderes judiciales se debe a la opinión que cierto sector de la sociedad tiene respecto de un número no tan elevado, reducido, de gente que integra el Poder Judicial que tiene prácticas no tan claras, que confrontan con las buenas. Hablo de casos extremos en el que un funcionario judicial, insisto con un número reducido, puede llegar a exteriorizar prácticas no decorosas, incompatibles con la función que ejerce y que el ciudadano común las mira con preocupación. He sido juez durante 40 años y, en la realidad, uno tiene situaciones de poder y de formación superior que, más que un privilegio es una responsabilidad para la manera de comportarse, mucho más que la de un simple ciudadano. Aquellas conductas incompatibles con la función que mencionaba son las cosas que descalifican a los poderes judiciales. Si se argumenta, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la ideología, debo decir que pueden ser corrientes y para los hombres es bueno tener ideologías, pero no sujeciones a las políticas partidarias que es, en realidad, lo que le perturba al convencimiento de los ciudadanos que están frente a una justicia independiente e imparcial.  

-Hace algún tiempo, dijo que la ética judicial no se decreta, sino que se construye...

-Eso es así porque, una cosa es que pueda dictar normas o códigos de comportamiento ético, pero en la realidad esos códigos no  son los que van a definir las políticas, sino las personas. Ninguno de los jueces que son corruptos ignora que están haciendo algo contrario a la ley; sin embargo, lo hacen, porque les satisface para sus intereses mediatos o inmediatos. La ética no es que se pueda decretar por una ley o norma; es una práctica diaria y corriente, y aún aquellas personas que tienen consolidada la eticidad en su diario vivir, están sometidos a momentos críticos y, por eso, hay que tener una fortaleza permanente para no dejarse atrapar o enlazar por aquellas cosas que pueden no presentarse claramente como regulares, pero con una mirada cuidadosa les permitiría discernir que no lo son. Esa es la construcción que cada persona o cada juez hace en su desafío de ejercitar una práctica judicial comprometida y esforzada, con el único beneficio que hace lo que debe hacer, como cualquier otra función, actuando con la mayor excelencia posible. Así de simple es vivir de acuerdo a la ética, hacer lo que a cada uno le corresponde realizar, lo mejor posible.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples, alertó la ACDE Tucumán

"Si no se actúa con urgencia volveremos a votar bajo un sistema de acoples", alertó la ACDE Tucumán

Encuentro de ACDE: la ciudad puede cambiar con una sinergia entre el sector público y la actividad privada

Encuentro de ACDE: la ciudad puede cambiar con una sinergia entre el sector público y la actividad privada

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un maquillaje y pidió suspender el debate legislativo

Reforma electoral: ACDE Tucumán advirtió que será un "maquillaje" y pidió suspender el debate legislativo

Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

Lo más popular
Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia
1

Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia

Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar
2

Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar

Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida
3

Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida

La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras
4

La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras

Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión
5

Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión

Ranking notas premium
Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
1

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco
2

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco

La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación
3

La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación

Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze
4

Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze

Sexualmente hablando: corazón roto
5

Sexualmente hablando: corazón roto

Más Noticias
El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Sandra Pettovello confirmó un pago doble de $648.000 en septiembre: quiénes reciben el cobro de Anses

Sandra Pettovello confirmó un pago doble de $648.000 en septiembre: quiénes reciben el cobro de Anses

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Comentarios