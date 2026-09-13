Armando Andruet: “La ética debe conducir a la ejemplaridad”

-La imagen negativa que pueden tener los poderes judiciales no es una cuestión falsa; hay mucha razonabilidad en ese pensamiento acerca de que eso ocurre. Y es pasa porque, en definitiva, no por aquello de que se pierde o se gana tal o cual juicio, ya que, en el fuero íntimo, cada persona sabe porqué un juez condena. En realidad la desconfianza hacia los poderes judiciales se debe a la opinión que cierto sector de la sociedad tiene respecto de un número no tan elevado, reducido, de gente que integra el Poder Judicial que tiene prácticas no tan claras, que confrontan con las buenas. Hablo de casos extremos en el que un funcionario judicial, insisto con un número reducido, puede llegar a exteriorizar prácticas no decorosas, incompatibles con la función que ejerce y que el ciudadano común las mira con preocupación. He sido juez durante 40 años y, en la realidad, uno tiene situaciones de poder y de formación superior que, más que un privilegio es una responsabilidad para la manera de comportarse, mucho más que la de un simple ciudadano. Aquellas conductas incompatibles con la función que mencionaba son las cosas que descalifican a los poderes judiciales. Si se argumenta, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la ideología, debo decir que pueden ser corrientes y para los hombres es bueno tener ideologías, pero no sujeciones a las políticas partidarias que es, en realidad, lo que le perturba al convencimiento de los ciudadanos que están frente a una justicia independiente e imparcial.