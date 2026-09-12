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Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia

Aunque parezca un detalle menor de la vestimenta diaria, la ciencia ha demostrado que usar boxer o slip incide en la fisiología reproductiva masculina.

Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de Harvard determinó que los bóxers holgados protegen mejor la fertilidad masculina que los slips al evitar el aumento de temperatura en los testículos.
  • La ropa ajustada reduce hasta un 25% la concentración de esperma e incrementa la hormona FSH; los médicos solo aconsejan soporte ajustado durante actividades deportivas.
  • Expertos recomiendan usar prendas de algodón y cambiarse a modelos holgados tres meses antes de buscar concebir para optimizar la calidad espermática y prevenir hongos.
Resumen generado con IA

La elección entre slip o boxer de hombre depende mucho del estilo de vida, de los hábitos y del confort que se busca a diario. El planteo tiene una respuesta absoluta cuando se hace desde la faceta de salud. Ahí sí, la prenda de estilo más holgado, el boxer, gana la puja porque es el que no comprime ni aumenta la temperatura escrotal. Los testículos necesitan estar unos dos o tres grados por debajo de la temperatura corporal para funcionar correctamente. Por eso, la ropa interior holgada suele favorecer mejor la regulación térmica.

Un estudio publicado por la Universidad de Harvard (en la revista Human Reproduction) fue contundente: los hombres que usaban mayoritariamente boxers holgados tenían una concentración de esperma un 25% más alta que aquellos que usaban ropa interior ajustada. El recuento total de espermatozoides fue un 17% mayor en los usuarios de boxers y se observó una mejor movilidad de los espermatozoides en quienes evitaban el ajuste excesivo.

Un dato particular de esta investigación fue que los hombres que usaban ropa ajustada presentaban niveles más altos de FSH (Hormona Foliculoestimulante). Eso indicaba que el cerebro detectaba que la producción de esperma estaba bajando debido al calor y enviaba una señal hormonal más fuerte para intentar "forzar" a los testículos a trabajar más.

La excepción

Los expertos reconocen una única situación que requiere el uso de ropa interior ajustada: durante la actividad deportiva. El deporte es la excepción y es cuando hay que usar ropa con soporte (tipo slip o boxer brief deportivo) para evitar traumas por movimiento o torsiones accidentales. Otros consejos para mantener la buena salud testicular son: que las prendas sean de algodón porque es transpirable; el poliéster o el nylon deben evitarse si se estará muchas horas sentado; si el hombre busca concebir, la recomendación médica suele ser cambiar a boxers holgados al menos tres meses antes que es lo que tarda un ciclo de producción de esperma; dormir sin ropa interior también es recomendado por muchos urólogos para dar un "descanso térmico" total a la zona durante la noche.

Más allá de la fertilidad, la ropa interior inadecuada puede generar infecciones fúngicas porque los tejidos sintéticos y el ajuste excesivo atrapan la humedad y el sudor, creando el ambiente perfecto para hongos como la tiña inguinal y varicocele aunque no hay una relación causal directa demostrada de que la ropa interior lo provoque.


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