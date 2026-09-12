Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia

La excepción

Los expertos reconocen una única situación que requiere el uso de ropa interior ajustada: durante la actividad deportiva. El deporte es la excepción y es cuando hay que usar ropa con soporte (tipo slip o boxer brief deportivo) para evitar traumas por movimiento o torsiones accidentales. Otros consejos para mantener la buena salud testicular son: que las prendas sean de algodón porque es transpirable; el poliéster o el nylon deben evitarse si se estará muchas horas sentado; si el hombre busca concebir, la recomendación médica suele ser cambiar a boxers holgados al menos tres meses antes que es lo que tarda un ciclo de producción de esperma; dormir sin ropa interior también es recomendado por muchos urólogos para dar un "descanso térmico" total a la zona durante la noche.