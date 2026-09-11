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Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze

El apertura disputó 584 partidos, fue capitán de Tucumán Rugby y protagonizó la época dorada del rugby tucumano. Su recorrido atravesó al “Verdinegro”, Los Pumas y el seleccionado provincial, hasta que Victoria, su hija, construyó su propia historia y lo puso frente a una paradoja que jamás había imaginado.

SU CASA. Ricardo Sauze llegó a Tucumán Rugby de adolescente y construyó allí una historia que se extendió durante más de dos décadas.
SU CASA. Ricardo Sauze llegó a Tucumán Rugby de adolescente y construyó allí una historia que se extendió durante más de dos décadas. Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ricardo Sauze, referente de Los Pumas y Tucumán Rugby, repasó en Tucumán su trayectoria deportiva motivado por el éxito de su hija Victoria, Leona de la Selección de hockey.
  • El apertura disputó 584 partidos con Tucumán Rugby y fue pilar de la era dorada del rugby tucumano con La Naranja, club y seleccionado donde forjó una carrera de dos décadas.
  • El legado deportivo familiar se proyecta hoy en el hockey internacional con Las Leonas, uniendo dos generaciones de atletas de élite nacidos en el deporte tucumano.
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