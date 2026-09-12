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La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras

Un informe internacional de Pearson propone no bloquear la tecnología y enseñar a usarla. El 48% de los alumnos reconoce utilizarla directamente para resolver tareas académicas.

EN EQUIPO. La IA debe acompañar, pero para que sea eficiente, primero, hay que capacitar sobre su uso.
EN EQUIPO. La IA debe acompañar, pero para que sea eficiente, primero, hay que capacitar sobre su uso.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de Pearson reveló que el 64% de los alumnos usa IA para estudiar, mientras solo la mitad de las escuelas de EE.UU. y Reino Unido tiene pautas para regularla.
  • La encuesta a más de 1.000 docentes halló que el 48% resuelve tareas con esta herramienta, por lo que los expertos aconsejan integrarla en lugar de prohibirla.
  • El reporte concluye que la alfabetización en IA será clave para el futuro educativo y laboral, exigiendo evaluar el razonamiento del alumno y no solo el resultado.
Resumen generado con IA

Un nuevo informe internacional elaborado por la consultora Pearson junto a especialistas y docentes de distintos países se centró en delinear cómo la Inteligencia Artificial (IA) evoluciona. A una velocidad impactante y a la par de opiniones controversiales, la IA necesita una contención, más que un enjuiciamiento. 

El “Assessment Evolved: Formative Assessment in a Generative AI Era”, traducido tiene un sentido de evaluación formativa en la era de la Inteligencia Artificial, el análisis establece que es mejor no bloquear completamente estas tecnologías. Los estudiantes continuarán utilizándolas, pero de manera invisible y sin acompañamiento docente. Por eso, el informe propone evolucionar hacia modelos de aprendizaje y evaluación donde el foco deje de estar únicamente en el resultado final y pase también a centrarse en cómo el estudiante piensa, analiza y se comunica.

El reporte, está basado en encuestas a más de 1.000 docentes y especialistas en educación de Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente, apenas el 54% de las escuelas y el 60% de las universidades cuentan con políticas formales sobre el uso de IA. 

Resultados

Entre los principales hallazgos, el estudio muestra que el 64% de los estudiantes ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para actividades vinculadas al estudio. Además, entre quienes usan estas plataformas, el 80% reconoce hacerlo al menos una vez por semana.

Uno de los datos que más preocupa al sector educativo es que casi la mitad de los estudiantes -un 48%- afirma utilizar la IA directamente para resolver tareas académicas. En este punto es donde se deberían centrar las energías para que sea una herramienta positiva. “La solución no pasa por prohibirla, sino por enseñar a usarla correctamente. Bien integrada, puede fortalecer el aprendizaje de idiomas, la práctica autónoma y el desarrollo de habilidades para el futuro”, aporta el informe.

La Inteligencia Artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes y comienza a transformar de manera acelerada la forma en que las personas aprenden. El estudio concluye que la alfabetización en Inteligencia Artificial será una de las habilidades más relevantes para el futuro laboral y educativo.

TRADUCTOR. Si bien ya habían aplicaciones que traducen textos de un idioma a otro, la Inteligencia Artificial lo hace con más precisión. TRADUCTOR. Si bien ya habían aplicaciones que traducen textos de un idioma a otro, la Inteligencia Artificial lo hace con más precisión.
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