La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras

El “Assessment Evolved: Formative Assessment in a Generative AI Era”, traducido tiene un sentido de evaluación formativa en la era de la Inteligencia Artificial, el análisis establece que es mejor no bloquear completamente estas tecnologías. Los estudiantes continuarán utilizándolas, pero de manera invisible y sin acompañamiento docente. Por eso, el informe propone evolucionar hacia modelos de aprendizaje y evaluación donde el foco deje de estar únicamente en el resultado final y pase también a centrarse en cómo el estudiante piensa, analiza y se comunica.