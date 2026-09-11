Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Resumen para apurados
- Madres de dos niñas denunciaron recientemente en Tucumán a un profesor de danza por presunto abuso, sumando cargos a una acusación previa.
- Las presentaciones surgieron tras la acusación inicial contra el docente por abusar de una alumna de 12 años, caso que lidera la fiscala Reinoso Cuello.
- La fiscalía analiza las pruebas recolectadas para determinar la imputación formal del acusado ante la posible aparición de más testimonios.
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