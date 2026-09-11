Seguridad

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Las madres de dos pequeñas se presentaron ante la fiscalía para exponer sus casos. La fiscala Reinoso Cuello avanza con la pesquisa.

MÁS CASOS. Además de las nuevas presentaciones, en el Ministerio Público se investigan las pruebas recolectadas hasta el momento.
MÁS CASOS. Además de las nuevas presentaciones, en el Ministerio Público se investigan las pruebas recolectadas hasta el momento.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Madres de dos niñas denunciaron recientemente en Tucumán a un profesor de danza por presunto abuso, sumando cargos a una acusación previa.
  • Las presentaciones surgieron tras la acusación inicial contra el docente por abusar de una alumna de 12 años, caso que lidera la fiscala Reinoso Cuello.
  • La fiscalía analiza las pruebas recolectadas para determinar la imputación formal del acusado ante la posible aparición de más testimonios.
Resumen generado con IA

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Temas San Miguel de TucumánRomina BelluscioAdriana Reinoso CuelloMinisterio PúblicoArgentina
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