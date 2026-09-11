Seguridad

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco

La adolescente fue detenida junto a otras 10 personas después de un operativo realizado en Santiago del Estero. Recuperó la libertad y quedó bajo investigación. El caso se produjo apenas 36 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.

SORPRENDIDOS. La adolescente tucumana formaba parte del grupo que transportaba 57 kilos de marihuana.
SORPRENDIDOS. La adolescente tucumana formaba parte del grupo que transportaba 57 kilos de marihuana.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una tucumana de 16 años fue detenida en Santiago del Estero junto a diez personas, acusada de integrar una banda narco que transportaba 57 kilos de marihuana.
  • La joven fue liberada pero continúa bajo investigación judicial. El hecho tuvo lugar apenas 36 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
  • El caso pondrá a prueba la aplicación de la flamante normativa penal juvenil ante delitos complejos y el rol de los menores en las redes de narcotráfico regional.
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