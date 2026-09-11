Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco
La adolescente fue detenida junto a otras 10 personas después de un operativo realizado en Santiago del Estero. Recuperó la libertad y quedó bajo investigación. El caso se produjo apenas 36 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Resumen para apurados
- Una tucumana de 16 años fue detenida en Santiago del Estero junto a diez personas, acusada de integrar una banda narco que transportaba 57 kilos de marihuana.
- La joven fue liberada pero continúa bajo investigación judicial. El hecho tuvo lugar apenas 36 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
- El caso pondrá a prueba la aplicación de la flamante normativa penal juvenil ante delitos complejos y el rol de los menores en las redes de narcotráfico regional.
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