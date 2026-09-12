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Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida

Según distintos estudios, las personas que no sienten la necesidad de publicar su vida en redes sociales tienden a ser menos dependientes emocionalmente de la validación externa.

Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios psicológicos revelan que las personas que casi no publican su vida en redes sociales tienen menor dependencia emocional de la validación externa y mayor bienestar.
  • Investigaciones como las de la Universidad de Toronto indican que el uso compulsivo surge por comparación constante y temor a quedar fuera, afectando la autoestima.
  • El Informe Mundial de la Felicidad expone una creciente desconexión voluntaria que reduce la ansiedad y consolida hábitos digitales más saludables a futuro.
Resumen generado con IA

Una investigación de 2014 publicada en Psychology of Popular Media Culture (revista que analiza el comportamiento humano), liderada por la investigadora Erin Vogel de la Universidad de Toronto, marcaba que quienes casi no publican en redes sociales tendían a tener una autoestima más baja y una fuerte inclinación a compararse con los demás.

Ese comportamiento generaba un círculo: cuanto más publicaban, más necesitaban validación. La influencia en el estado de ánimo, los llevaba a cuestionar si su propia vida era lo suficientemente interesante o feliz. 

Recientemente, quedó claro que las redes no hacen más felices, a partir del “Informe Mundial de la Felicidad” que refuerza la idea concluyendo que muchas personas usan redes sociales simplemente porque otros lo hacen, no porque realmente les genere bienestar.

Más solvencia tiene la realidad porque el informe revela que pocos usuarios estarían dispuestos a pagar por seguir utilizando estas plataformas, lo que sugiere que existe una conciencia creciente sobre su impacto limitado (o incluso negativo) en la felicidad.

También se analizó que las personas que decidieron alejarse de las redes experimentaron: mayor bienestar general, menos ansiedad y reducción de síntomas depresivos.

Sin embargo, no todos logran sostener ese cambio. El informe identifica que la dependencia es más emocional que funcional por el temor de quedar fuera de lo que otros muestran.

Los que no publican

El bienestar de quienes no postean su vida en las redes sociales no está atado a la reacción de los demás. Al no sentir la necesidad constante de compartir su día a día presentan patrones claros como menor dependencia de la aprobación externa, uso menos compulsivo del celular, mayor capacidad de disfrutar el presente sin validación digital y más facilidad para desconectarse.

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