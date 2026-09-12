Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida

Los que no publican

El bienestar de quienes no postean su vida en las redes sociales no está atado a la reacción de los demás. Al no sentir la necesidad constante de compartir su día a día presentan patrones claros como menor dependencia de la aprobación externa, uso menos compulsivo del celular, mayor capacidad de disfrutar el presente sin validación digital y más facilidad para desconectarse.