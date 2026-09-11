La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación
El informe presentado por Agustina Ordoñez reflejó el paso del temor al reemplazo a la necesidad de gobernar la herramienta en las redacciones, defender la propiedad intelectual y fijar reglas claras.
Resumen para apurados
- En la asamblea de ADEPA en Tucumán, Agustina Ordóñez alertó que buscadores y chatbots de IA absorben el tráfico de los medios informativos sin pagar compensación por sus contenidos.
- El informe presentado remarcó el paso del temor al reemplazo laboral hacia la urgencia de defender la propiedad intelectual y regular el uso de IA en el entrenamiento de modelos.
- Los medios buscan fijar reglas claras y exigir acuerdos económicos para garantizar la sostenibilidad del periodismo y la calidad democrática frente al avance tecnológico.
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