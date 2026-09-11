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La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación

El informe presentado por Agustina Ordoñez reflejó el paso del temor al reemplazo a la necesidad de gobernar la herramienta en las redacciones, defender la propiedad intelectual y fijar reglas claras.

Agustina Ordóñez habló durante la asamblea de ADEPA. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Agustina Ordóñez habló durante la asamblea de ADEPA. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En la asamblea de ADEPA en Tucumán, Agustina Ordóñez alertó que buscadores y chatbots de IA absorben el tráfico de los medios informativos sin pagar compensación por sus contenidos.
  • El informe presentado remarcó el paso del temor al reemplazo laboral hacia la urgencia de defender la propiedad intelectual y regular el uso de IA en el entrenamiento de modelos.
  • Los medios buscan fijar reglas claras y exigir acuerdos económicos para garantizar la sostenibilidad del periodismo y la calidad democrática frente al avance tecnológico.
Resumen generado con IA

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