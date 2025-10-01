Encuentro de ACDE en Tucumán: el papel de los empresarios y de los medios en la generación de confianza

Subrayó que la Argentina y el mundo viven una revolución desde la demanda, a diferencia de las de otros tiempos, que se daban desde la oferta. “Antes, se dirigía a la sociedad ignorante y bárbara, y se la convocaba a votar, a marchar. Ahora, la gente tiene proyectos, y los líderes que funcionan son aquellos que saben escuchar. No busquen un líder que aparezca montado en un corcel; aparecerán líderes capaces de escuchar y hacer suyas las pulsiones, las esperanzas y los valores de la gente común; la escucha es más importante que el discurso”, manifestó.