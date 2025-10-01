Encuentro de ACDE en Tucumán: el papel de los empresarios y de los medios en la generación de confianza

El quinto Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) arrancó prácticamente de manera directa con la agenda prevista. Tras una reflexión por parte del sacerdote Marcelo Barrionuevo, y las palabras de bienvenida y de agradecimiento pronunciadas por el vicepresidente de la entidad, Guillermo Conti, comenzó el primer panel de la jornada, que se extenderá hasta las 17 de hoy, en el hotel Sheraton.
Bajo la moderación de Federico Lanati, protagonizaron la actividad analista político, escritor y consultor Enrique Zuleta Puceiro y el periodista, escritor y presidente del Directorio de LA GACETA SA y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa, Daniel Dessein.
El primero comenzó destacando que política y sociedad son conceptor controversiales y, por tanto, susceptibles de ser sometidos a debate. En ese marco, reprochó el dogmatismo. “Y lo peor es el personalismo encarnado en el dogmatismo. Los argentinos somos expertos en echarle la culpa a los demás; para cualquier cosa que pasa buscamos responsables. Se busca explicar una realidad desde nuestros ombligos”, criticó.
En ese sentido, puso el foco sobre un valor imprescindible: la confianza. “El desarrollo no es resultado de un proceso puramente económico; no son los mercados quienes lo producen, sino una serie de instituciones, de procedimientos invisibles a la política. Y que rodean a un fenómeno que se llama la confianza. Y esta no nace, se hace”, afirmó.
Subrayó que la Argentina y el mundo viven una revolución desde la demanda, a diferencia de las de otros tiempos, que se daban desde la oferta. “Antes, se dirigía a la sociedad ignorante y bárbara, y se la convocaba a votar, a marchar. Ahora, la gente tiene proyectos, y los líderes que funcionan son aquellos que saben escuchar. No busquen un líder que aparezca montado en un corcel; aparecerán líderes capaces de escuchar y hacer suyas las pulsiones, las esperanzas y los valores de la gente común; la escucha es más importante que el discurso”, manifestó.
Remarcó que, en ese contexto, la democracia funciona: “La gente vota, el voto se ejerce. Eso sí, funciona como funcionan las cosas humanas; no pidamos la perfección. Pero es importante que se vote; y si vota cada dos meses, mejor”.
Seguidamente, advirtió que la sociedad actual está despolarizada. “Los políticos hacen esfuerzos enormes para polarizarla. Pero la gente está despolarizada. Y los partidos que funcionan -no digo si son buenos o malos, no abro juicio de valor- son fuerzas de fuerzas.
Más adelante mostró estudios que dan cuenta de que el norte del país es la región con mayores dificultades. “Se precisa capital social, que no es otra cosa que la confianza. Ahí se necesita una política de generación de capital social. Y no la hará la política, porque en esos lugares la política es extremadamente autoritaria; casi toda la política -no digo un signo político, sino todos-. Entonces, ese es el rol de ustedes, de los empresarios”, arengó Zuleta Puceiro.
Dos caras de una moneda
Durante su turno del habla, Dessein tomó algunos conceptos de los que había expuesto el analista. Pero antes, destacó el rol de los periodistas. “Fuimos los primeros ‘infoxicados’; es decir, los que primero debimos lidiar con la dificultad de la saturación de la información, ya en la era de preinternet. Y entonces logramos ‘dietas’ informativas; identificando las grandes cuestiones, chequeando y contextualizando los hechos fundamentales. Y, sobre todo, ofreciendo una agenda de temas que la sociedad debía discutir para alimentar el debate democratico”, dijo.
Indicó que tal ejercicio recupera vigencia, porque actualmente cada individuo cuenta con un celular, y en promedio, durante un viaje de 30 minutos, observa un mínimo de 300 contenidos. “Y hay que pensar en qué pasa en esos cerebros saturados. Los periodistas entrenarnos para formar una capacidad de subsistencia en esos contexto; y ese entrenamiento, esa guía es posible para los ciudadanos de hoy; es una brújula”, consideró.
Seguidamente, esbozó la crisis por la cual atraviesa la industria. “Hoy las empresas de internet, como Google y Meta, se llevan el 60% de la publicidad disponible, y todos los medios tadicionales cayeron en picada: los diarios pasaron de un 30% a un 5%”, señaló. Y añadió que en ese escenario un tercio está condenado a desaparecer. No obstante, resaltó que LA GACETA, por ejemplo, supo construir diversas herramientas que le permitieron reinventarse y lograr otros ingresos en medio de esa volatilidad.
El concepto de confianza, del cual había hablado Zuleta Puceiro, volvió a la escena cuando Dessein habló de la explosión de la IA. “Hoy supera los 1.500 millones de usuarios, y tiende a extenderse. Pero entre sus defectos, socaba la confianza en los contenidos; es muy difícil distinguir qué es verdad y qué no. Eso va disminuyendo nuestras capacidades cognitivas, pero, más peligroso aun, disminuye la voluntad de buscar esa verdad. Y eso es extraordinariamente peligroso para nuestra democracia”, advirtió.
En ese marco también cuestionó las redes sociales. “Cuando nacieron interconectaban de manera inédita a la humanidad; eran herramientas que se usaban para cuestionar los regímenes autoritarios. Hoy estamos viendo el ‘lado B’ de estas: gran concentración económica, posiciones domintantes; y en cuanto al debate público, se transformaron en terreno fértil para la polarización, para el aumento de los discursos de odio, y se volvieron en aliadas de los regímenes autoritarios”, dijo.
En ese contexto, defendió el valor y el rol del periodismo. “Este apunta en sentido contrario; apunta a recuperar esas discusiones sobre cuestiones que debemos debatir entre todos. Periodismo y democracia son dos caras de una misma moneda. Pero muchos medios empiezan a debilitarse, y es muy difícil tener periodismo independiente con medios débiles”, lamentó.