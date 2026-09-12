Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar

La emergencia es real cuando hay signos neurológicos preocupantes. ¿Cuáles son? Pérdida de conciencia, aunque sea por unos pocos segundos; vómitos repetidos, más de dos o tres veces tras el golpe; somnolencia excesiva, cuesta mucho despertar al niño o está inusualmente aletargado, la confusión o desorientación, cuando no reconoce personas, no sabe dónde está o arrastra las palabras al hablar. Las convulsiones o movimientos extraños y la salida de fluido por la nariz o los oídos se suman al listado, al igual que si una pupila se pone más grande que otra.