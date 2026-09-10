En Tucumán, el director de Crónica recordó a Chiche Gelblung: “Murió viviendo”

“¿Quién lo hacía único como periodista? La creatividad y la curiosidad”, afirmó. En ese sentido, recordó una de las tantas historias que quedaron asociadas a la trayectoria de Chiche. En una oportunidad se preguntó por qué una hormiga roja se colocaba sobre una hormiga negra. Lo que para muchos podía parecer una pregunta absurda terminó convirtiéndose en un tema de conversación que durante días movilizó a los oyentes. “La gente salía a las puertas de sus casas a buscar hormigas”, recordó Ferrer.