La muerte de Chiche Gelblung: periodismo, polémica y su paso por Tucumán

Su infancia estuvo marcada por un hogar complejo. Sus padres eran militantes comunistas clandestinos y su abuelo paterno había sido tesorero del Partido Comunista. Gelblung recordaría aquella infancia como una etapa difícil. De hecho, se fue de su casa a los 14 años. La independencia llegó temprano. A los 16 años ya había conocido Londres, París, Roma, Ámsterdam y Lisboa, luego de viajar a Europa como premio por su desempeño en la venta de la Enciclopedia Británica. Se formó de manera autodidacta, entre bibliotecas y trabajo. Con el secundario incompleto, consiguió ingresar a una escuela de periodismo. Poco después llegó a Editorial Atlántida como pasante, en 1966. Tenía entonces 22 años cuando protagonizó una de sus primeras grandes maniobras: se infiltró en una reunión privada con el expresidente Arturo Illia.