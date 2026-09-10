La muerte de Chiche Gelblung: periodismo, polémica y su paso por Tucumán

Samuel “Chiche” Gelblung murió ayer, a los 82 años, después de una vida atravesada por el periodismo, la curiosidad, las polémicas y una permanente resistencia a retirarse. El periodista se encontraba internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, luego de haber ingresado de urgencia a comienzos de esta semana por un cuadro respiratorio. Hasta el último momento mantuvo una de sus principales obsesiones: trabajar.
Su muerte cierra una de las trayectorias más intensas y controvertidas del periodismo argentino. Durante más de cinco décadas pasó por las redacciones, la radio y la televisión. Fue periodista gráfico, director de revistas, corresponsal de guerra, conductor, entrevistador y creador. También fue una figura capaz de provocar admiración y rechazo en partes iguales.
Hasta sus últimos días siguió trabajando. Estaba al frente de sus espacios periodísticos y según había contado su entorno incluso estaba preparando un nuevo programa de streaming.
La muerte llegó después de un año especialmente complicado para su salud. En abril había sufrido una caída en su casa que le provocó una herida en la cara. El 20 de ese mes le colocaron dos stents. Tras recibir el alta condujo “Hola Chiche”, por Radio del Plata AM 1030, y “Chiche en vivo”, por Net TV. En junio atravesó otra situación delicada: estuvo casi un mes en terapia intensiva luego de sufrir una trombosis en el tobillo. En 2023 había sido internado de urgencia por una insuficiencia renal provocada por el uso prolongado de antiinflamatorios que tomaba por dolores de cadera.
Su pasado
Había nacido el 7 de febrero de 1944 en Villa Devoto. El apodo que lo acompañaría durante toda su vida tenía una explicación familiar: según había contado, era un bebé tan lindo que lo consideraban “el chiche de la familia”. Con el tiempo, Samuel quedó relegado y Chiche pasó a ser el nombre con el que se hizo conocido.
Su infancia estuvo marcada por un hogar complejo. Sus padres eran militantes comunistas clandestinos y su abuelo paterno había sido tesorero del Partido Comunista. Gelblung recordaría aquella infancia como una etapa difícil. De hecho, se fue de su casa a los 14 años. La independencia llegó temprano. A los 16 años ya había conocido Londres, París, Roma, Ámsterdam y Lisboa, luego de viajar a Europa como premio por su desempeño en la venta de la Enciclopedia Británica. Se formó de manera autodidacta, entre bibliotecas y trabajo. Con el secundario incompleto, consiguió ingresar a una escuela de periodismo. Poco después llegó a Editorial Atlántida como pasante, en 1966. Tenía entonces 22 años cuando protagonizó una de sus primeras grandes maniobras: se infiltró en una reunión privada con el expresidente Arturo Illia.
Su carrera avanzó rápidamente. Pasó por Gente, La Semana y Ámbito Financiero. Durante los años 60 y 70 cubrió conflictos internacionales y se convirtió en corresponsal de guerra. Vietnam, Biafra, y la Guerra de los Seis Días fueron algunos de los escenarios que recorrió. También vivió en España en los años 80. Al regresar creó una editorial dedicada a la distribución de libros en fascículos. Se casó en 1977 con Cristina Seoane, ex modelo y productora, con quien tuvo tres hijos.
Gelblung no llegó a la televisión hasta los 50 años. En 1994 desembarcó en la pantalla chica con Memoria. Allí comenzó a desarrollar un lenguaje televisivo que se convertiría en su marca registrada: informes efectistas, imágenes fuertes, una voz en off cargada de dramatismo, preguntas inquietantes, títulos y gráficos que buscaban subrayar cada historia. También condujo Las 12 y Chiche, Titanic y distintos programas de actualidad. Pasó por numerosos canales. En televisión protagonizó, además, algunas de las polémicas más recordadas: mantuvo al aire conversaciones telefónicas con delincuentes confesos, en medio de casos policiales resonantes. Uno de esos episodios estuvo relacionado con la masacre de Ramallo, en septiembre de 1999, que terminó con tres muertos. Su tratamiento periodístico fue cuestionado durante años.
También tuvo una enorme exposición en las principales radios del país entre 2004 y 2010 y participó en la creación de portales digitales como Minuto Uno, Infoveloz y Rating Cero.
La trayectoria de Chiche Gelblung también tuvo un capítulo tucumano. En septiembre de 2008, cuando ya era una figura consolidada de la radio, la televisión y los medios digitales, el periodista fue elegido padrino de la XXIX Fiesta Nacional de la Empanada de Famaillá. Gelblung llegó a Tucumán en un momento de plena exposición mediática.
A los 79 años, viajó a Ucrania para cubrir la guerra. En los últimos años quería lanzar un diario de papel y se había anotado, como voluntario para un eventual viaje a la Luna.