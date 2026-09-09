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Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

El periodista atravesó un complejo año marcado por varias internaciones y distintas complicaciones de salud. El periodista atravesó un complejo año marcado por varias internaciones y distintas complicaciones de salud. En mayo sufrió un cuadro que derivó en una prolongada hospitalización y, meses después, volvió a ser internado en varias oportunidades.

Chiche Gelblung murió a los 82 años
Chiche Gelblung murió a los 82 años La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • El periodista Chiche Gelblung murió a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei tras ser internado en septiembre por un cuadro respiratorio y complicaciones de salud.
  • Durante el año enfrentó múltiples internaciones críticas por una trombosis en el tobillo, colocación de stents, diálisis e infecciones pulmonares recurrentes.
  • Su fallecimiento despide a una de las figuras más influyentes del periodismo argentino, quien se mantuvo en actividad preparando nuevos proyectos hasta sus últimos días.
Resumen generado con IA

Chiche Gelblung murió a los 82 años, después de atravesar un año marcado por distintas complicaciones de salud e internaciones. El periodista había vuelto a ser hospitalizado el lunes 7 de septiembre en la clínica Los Arcos por un cuadro respiratorio.

Internaron a Chiche Gelblung por cuarta vez en el año: ¿qué problemas de salud tiene?

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Su estado de salud había generado preocupación desde mayo, cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación prolongada. Durante ese episodio, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, por la que debieron colocarle dos stents y administrarle tratamiento anticoagulante. Permaneció cerca de un mes en terapia intensiva.

Una trombosis que derivó en una internación de casi un mes

El cuadro vascular fue uno de los episodios más delicados que enfrentó durante el año. Según relató el propio Gelblung después de recibir el alta, llegó a atravesar una situación crítica y hasta contempló la posibilidad de perder el pie como consecuencia de las complicaciones.

Durante aquella internación también se informó que había sufrido problemas en el pie, entre ellos una llaga que derivó en una infección y gangrena. La evolución requirió distintos procedimientos médicos y generó preocupación por la posibilidad de una amputación.

Además, durante su recuperación se informó que había necesitado sesiones de diálisis. En mayo, mientras permanecía internado, La Nación había señalado que el periodista atravesaba una recuperación día a día y recibía diálisis semanalmente.

El regreso a su casa y una nueva internación

Después de casi un mes de internación, Gelblung recibió el alta y retomó rápidamente su actividad laboral. Sin embargo, pocos días después volvió al Mater Dei.

El 17 de junio fue internado nuevamente tras presentar un cuadro febril y una complicación pulmonar. Permaneció bajo observación mientras los médicos realizaban estudios y controlaban su evolución.

A fines de julio tuvo otro episodio que volvió a preocupar a su entorno. Fue hospitalizado por un cuadro febril y dificultades respiratorias y, luego de ser estabilizado, recibió el alta algunos días después.

La última internación antes de su muerte

El lunes 7 de septiembre, Gelblung volvió a ingresar a la clínica Los Arcos, esta vez por problemas respiratorios. Según había informado su entorno, se trataba de un cuadro vinculado con su patología de base y la internación se produjo como medida de precaución. Hasta el día anterior, el periodista había continuado trabajando e incluso estaba preparando un nuevo proyecto audiovisual. 

La nueva hospitalización se produjo después de varios meses de complicaciones, con una primera internación crítica por la trombosis, posteriores episodios febriles y respiratorios y distintos controles médicos.

Finalmente, Chiche Gelblung murió a los 82 años, luego de este complejo recorrido de salud que atravesó durante 2026.

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