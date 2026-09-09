Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

La última internación antes de su muerte

El lunes 7 de septiembre, Gelblung volvió a ingresar a la clínica Los Arcos, esta vez por problemas respiratorios. Según había informado su entorno, se trataba de un cuadro vinculado con su patología de base y la internación se produjo como medida de precaución. Hasta el día anterior, el periodista había continuado trabajando e incluso estaba preparando un nuevo proyecto audiovisual.