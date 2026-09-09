Virginia Gallardo se quebró en Diputados al despedir a Chiche Gelblung: “Único e irrepetible”

Resumen para apurados
- La diputada Virginia Gallardo homenajeó este miércoles en el Congreso al periodista Chiche Gelblung tras su muerte, destacando con emoción su legado laboral conjunto.
- Gelblung falleció a los 82 años tras una internación por afecciones respiratorias. Ambos habían compartido panel de trabajo en el ciclo televisivo Polémica en el bar.
- El tributo en el recinto legislativo ratifica la trascendencia de la figura de Gelblung en los medios y la cultura popular argentina para las futuras generaciones.
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se quebró este miércoles en plena sesión de la Cámara baja al recordar al periodista Chiche Gelblung, quien murió este martes a los 82 años. La legisladora, que trabajó con el conductor en “Polémica en el bar”, destacó su trayectoria y habló del vínculo personal que construyeron durante aquellos años.
En el apartado de homenajes de la sesión impulsada por la oposición, Gallardo ofreció un emotivo discurso para despedir al periodista. “... Queremos despedir hoy a un hombre que fue parte de la historia de la Argentina: Samuel ‘Chiche’ Gelblung, de 82 años. Fue periodista, productor, director y conductor. Fue corresponsal de guerra cubriendo conflictos en numerosas oportunidades”, introdujo.
“Pero sobre todas las cosas, sin embargo, fue un apasionado de su oficio”, dijo la actriz y actual legisladora. Y profundizó: “Trabajador incansable, hizo de la curiosidad una forma de vida y de la pregunta una herramienta. Destacaba por su manera particular de contar la realidad. Fue una marca que atravesó generaciones”.
Gelblung murió este martes a los 82 años. Estaba en terapia intensiva en el sanatorio de Los Arcos, tras haber sido internado el lunes por problemas respiratorios.
“Chiche fue provocador, audaz, incómodo, muchas veces polémico pero nunca indiferente. Se fue como quería, rodeado de sus familiares, trabajando, y aún hoy creando. Incluso proyectaba un stream, buscando nuevos modos de comunicación. Quería estar vigente. Eso era Chiche”, destacó a continuación.
Entre lágrimas, Gallardo consideró “un privilegio” haber podido trabajar con él y también “conocer el hombre detrás de ese enorme personaje”.
“Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia. Te quiero Chiche, sos único e irrepetible. Quedarán tus historias, anécdotas, entrevistas, preguntas y polémicas. Pero por sobre todas las cosas, dejás un gran legado”, celebró.
Finalmente, la diputada se dirigió a la familia y a quienes acompañaron al periodista durante su extensa trayectoria: “A su familia, a Cristina -su esposa- y sus compañeros de trabajo, quienes compartieron cinco décadas con él, les doy mi abrazo profundo. Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro”.