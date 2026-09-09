Virginia Gallardo se quebró en Diputados al despedir a Chiche Gelblung: “Único e irrepetible”

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se quebró este miércoles en plena sesión de la Cámara baja al recordar al periodista Chiche Gelblung, quien murió este martes a los 82 años. La legisladora, que trabajó con el conductor en “Polémica en el bar”, destacó su trayectoria y habló del vínculo personal que construyeron durante aquellos años.