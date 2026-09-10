La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

El Gobierno provincial confirmó un avance del 60% en la obra del nuevo edificio del Registro Civil de la Provincia, situado en 24 de Septiembre al 800. La intención es que el proyecto esté finalizado hacia finales de este año, con lo que durante los primeros meses de 2027 podría comenzar a operar.
El gobernador Osvaldo Jaldo supervisó las tareas en el lugar, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, por el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, y por la directora de la repartición, Carolina Bidegorry, entre otras autoridades que integraron la comitiva.
“Este Registro Civil tiene 160 años de vida, pero ha funcionado en esta casa desde 100 años aproximadamente. Sin embargo, en los últimos 14 años han tenido que cambiar de lugar porque el edificio ya no daba las garantías edilicias necesarias ni para los que trabajaban acá ni tampoco para los que venían en busca de algún servicio”, sostuvo el gobernador en la visita de ayer a las instalaciones.
El titular del Poder Ejecutivo añadió que la idea de refaccionar y ampliar las instalaciones surgió en 2022, y el proyecto contaba con recursos necesarios, aunque en 2023 quedó frenado por falta de fondos.
Claves del proyecto
El proyecto contempló una readecuación de la planificación original y de distintos aspectos de la obra para ajustarla al nuevo esquema de financiamiento.
En ese sentido, Jaldo precisó que la inversión total supera los $3.000 millones, con una participación provincial cercana a los $2.000 millones.
La ampliación permitirá ampliar la superficie, con nuevos espacios para mejorar la atención al público y el funcionamiento administrativo. “De acuerdo a lo que nos informan quienes están a cargo de la obra, a fin de año ya podríamos tener habilitado y funcionando el Registro Civil. Este era un edificio que tenía 500 metros m². Hoy, no solo se lo está reparando esos 500 m², sino se lo llevó a 1.400 m². Es casi tres veces más se amplió el Registro Civil de la provincia de Tucumán”, sostuvo.