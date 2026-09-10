La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

La ampliación permitirá ampliar la superficie, con nuevos espacios para mejorar la atención al público y el funcionamiento administrativo. “De acuerdo a lo que nos informan quienes están a cargo de la obra, a fin de año ya podríamos tener habilitado y funcionando el Registro Civil. Este era un edificio que tenía 500 metros m². Hoy, no solo se lo está reparando esos 500 m², sino se lo llevó a 1.400 m². Es casi tres veces más se amplió el Registro Civil de la provincia de Tucumán”, sostuvo.