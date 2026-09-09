Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Chiche Gelblung murió a los 82 años. El periodista, conductor y productor estaba internado desde el martes en la clínica Los Arcos de Buenos Aires. El 2026 estuvo marcado por una cadena de complicaciones: una caída, trombosis y obstrucción arterial, colocación de dos stents, una infección con gangrena en el pie, problemas renales que requirieron diálisis y posteriormente varios episodios febriles y respiratorios que derivaron en nuevas internaciones.