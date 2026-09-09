Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Chiche Gelblung murió a los 82 años. El periodista, conductor y productor estaba internado desde el martes en la clínica Los Arcos de Buenos Aires. El 2026 estuvo marcado por una cadena de complicaciones: una caída, trombosis y obstrucción arterial, colocación de dos stents, una infección con gangrena en el pie, problemas renales que requirieron diálisis y posteriormente varios episodios febriles y respiratorios que derivaron en nuevas internaciones.
En los últimos meses, el periodista tuvo varias internaciones y enfrentó distintas complicaciones. A finales de agosto había estado internado en el Sanatorio Mater Dei y el 27 de agosto regresó a su casa con internación domiciliaria, según le confirmó su entorno familiar a TN. El 7 de septiembre fue ingresado a la clínica Los Arcos, donde finalmente murió.
Según explicaron desde su entorno, no se trataba de una complicación nueva. Hasta el día anterior, Gelblung se encontraba trabajando con normalidad y preparando un nuevo programa de streaming.
La última internación de Chiche Gelblung
El periodista había sido internado el martes 8 de septiembre por un problema respiratorio. Desde su entorno señalaron que el cuadro estaba relacionado con una patología que ya padecía y aclararon que no se trataba de una nueva complicación de salud.
La hospitalización se produjo mientras Gelblung continuaba activo laboralmente. De hecho, hasta el día anterior había estado trabajando y avanzando en un nuevo proyecto para la televisión por streaming.
Uno de los episodios más complejos ocurrió durante 2026, cuando Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo que derivó en una prolongada internación. En abril, además, había sufrido una caída en su casa que le provocó una herida en la cara. El 20 de ese mes tuvo una descompensación y debieron colocarle dos stents.
Luego de la intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos. Tras recibir el alta, retomó su actividad profesional y volvió a sus programas Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, y Chiche en vivo, por Net TV. En junio, en tanto, permaneció casi un mes en terapia intensiva mientras atravesaba una extensa recuperación vinculada con la trombosis.
Sus antecedentes de salud
Los problemas de salud de Gelblung no comenzaron este año. En octubre de 2024, había sido internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril. En aquel momento, Ángel de Brito había informado que el periodista había pasado por terapia intensiva, aunque posteriormente su estado evolucionó favorablemente.
Un año antes, en 2023, Gelblung también había sido internado de urgencia en el mismo sanatorio. En esa oportunidad, el motivo había sido una insuficiencia renal, que según se informó estaba relacionada con el consumo prolongado de antiinflamatorios para tratar el dolor de cadera.
Después de varios días de estudios y controles médicos, recibió el alta y pudo retomar su vida habitual. La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, se produjo después de este complejo recorrido de salud y de una extensa trayectoria en los medios argentinos.