Chiche Gelblung y la desopilante autopsia a un extraterrestre que hizo historia en la TV

La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, vuelve a poner en primer plano algunos de los momentos más recordados de su extensa trayectoria en los medios. Entre ellos se encuentra una particular recreación que realizó en 1995, cuando estaba al frente de Memoria en elnueve: una supuesta autopsia a un extraterrestre vinculada al famoso caso Roswell.