Chiche Gelblung y la desopilante autopsia a un extraterrestre que hizo historia en la TV
Tras la muerte de Chiche Gelblung, vuelve a recordarse uno de los episodios más insólitos de su carrera: la recreación de una supuesta autopsia extraterrestre que realizó en televisión para demostrar que el famoso caso de Roswell era una ficción.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de Chiche Gelblung a los 82 años, se recordó su célebre y falsa autopsia extraterrestre de 1995 en la TV argentina para desmentir el fraude del caso Roswell.
- Sin fondos para comprar el video original, su programa Memoria montó una parodia de bajo costo con un muñeco relleno de menudos de pollo que cosechó un masivo éxito de audiencia.
- El sketch quedó como un hito de la TV nacional y luego fue utilizado por universidades del exterior como material didáctico para enseñar a desarticular noticias falsas.
La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, vuelve a poner en primer plano algunos de los momentos más recordados de su extensa trayectoria en los medios. Entre ellos se encuentra una particular recreación que realizó en 1995, cuando estaba al frente de Memoria en elnueve: una supuesta autopsia a un extraterrestre vinculada al famoso caso Roswell.
El episodio original ocurrió en 1947, cuando la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos informó el hallazgo de restos de un objeto volador no identificado en Roswell, Nuevo México. El hecho alimentó durante décadas distintas teorías sobre la existencia de vida extraterrestre y se convirtió en uno de los casos de OVNIs más conocidos de la historia.
Casi 50 años después, comenzó a circular en televisión una supuesta autopsia realizada a uno de los extraterrestres encontrados tras aquel episodio. El material había sido adquirido por Siglo XX Cambalache, el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot en Telefe, y llegó a la televisión argentina.
Gelblung y su equipo consideraron que las imágenes eran falsas y decidieron hacer algo particular: recrear la autopsia para demostrar que se trataba de una ficción.
Cómo fue la autopsia de un extraterrestre que recreó Chiche Gelblung
Como no podían afrontar los 40 mil dólares que costaban los derechos del material original, Gelblung decidió realizar su propia versión. Según contó años después, incluso habían intentado ofrecer 4000 dólares, pero la propuesta fue rechazada.
El equipo de Memoria reprodujo el laboratorio que aparecía en el video, confeccionó un muñeco para representar al extraterrestre y se disfrazó de médicos. Para darle mayor similitud con el material que buscaban cuestionar, también copiaron la escenografía.
La emisión comenzó con un anuncio presentado como si se tratara de un documento excepcional. Gelblung adelantaba que mostrarían “la otra autopsia de un ET”, en referencia al material que ya había generado repercusión internacional.
La puesta tenía otro detalle particular: la primera parte fue presentada en blanco y negro y después pasó al color. Además, utilizaron menudo de pollo dentro del muñeco para recrear el interior del supuesto extraterrestre.
El objetivo, según explicó el propio periodista años más tarde, era que la exageración y la similitud con el original permitieran demostrar que aquello que se había presentado como verdadero podía ser fabricado.
La explicación de Chiche Gelblung sobre la falsa autopsia
Con el paso del tiempo, Gelblung aclaró que el objetivo nunca había sido hacer pasar su producción como una autopsia real, sino realizar una parodia para demostrar que el material original era falso. “En realidad, lo que nosotros hicimos fue una burla de la autopsia”, explicó en un video publicado en YouTube.
El periodista también recordó el bajo presupuesto con el que realizaron la producción: “Lo hicimos igual por dos mangos con cincuenta”, contó posteriormente en Crónica TV. La repercusión fue enorme. El programa consiguió un alto nivel de audiencia y la recreación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la televisión argentina.
Años después, Gelblung aseguró que el material incluso comenzó a utilizarse con fines educativos. Según relató en Fantino a la tarde, universidades de distintos países solicitaron autorización para utilizar el video como ejemplo de cómo una noticia falsa podía ser desmontada.
Así, una producción que nació como una humorada para cuestionar la supuesta autopsia de un extraterrestre terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas de la extensa carrera televisiva de Chiche Gelblung, fallecido este miércoles a los 82 años.