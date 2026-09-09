La IA y el adiós a “Chiche” Gelblung marcaron la apertura de Adepa

En la apertura formal de su cuarto mandato al frente de las deliberaciones de la asamblea, Dessein matizó la exposición con anécdotas de coyuntura y apuntes de la historia de la institución. Recordó las imágenes de la asamblea celebrada en Tucumán en 1966 y relató con humor un percance doméstico previo a la sesión: tras romperse su computadora portátil con los apuntes del día, recurrió a una vieja máquina de escribir Olivetti que perteneció a su padre. “Probé si la cinta todavía funcionaba, vi que respondía y, emulando a Manuel Adorni, escribí ‘Fin’ y le mandé la foto a directivos de Adepa”, relató ante las sonrisas del auditorio, al tiempo que repasó las actividades protocolares de la mañana junto al gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta capitalina Rossana Chahla.