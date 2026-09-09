La IA y el adiós a “Chiche” Gelblung marcaron la apertura de Adepa

Resumen para apurados
- Adepa abrió este miércoles su 64ª Asamblea en Tucumán para debatir el avance no retribuido de la IA en los medios y recordar al periodista Samuel "Chiche" Gelblung tras su muerte.
- La entidad anunció su ingreso a la coalición global SPUR ante el tráfico masivo de bots que usan noticias para entrenar modelos sin compensar a los creadores de contenido.
- La alianza busca fijar parámetros técnicos y legales para exigir a las tecnológicas pagos universales o litigar por el uso del material periodístico en motores de IA.
La irrupción de los modelos de inteligencia artificial y su aprovechamiento del trabajo periodístico sin retribución a la industria dominó la agenda de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), desarrollada en el Salón 9 de Julio del Hotel Sheraton de esta ciudad, como antesala de la 64ª Asamblea General ordinaria.
El encuentro estuvo encabezado por la mesa de conducción que integran Daniel Dessein, Martín Etchevers, Ana Tronfi y el tesorero Juan Carlos Fernández Llanos. Ante un auditorio colmado por editores y directivos de medios de todo el país, el debate osciló entre la necesidad de fijar parámetros globales frente al avance tecnológico, fallos judiciales clave para el ejercicio periodístico y el impacto por el fallecimiento de Samuel “Chiche” Gelblung, ocurrido este mismo miércoles.
Uno de los puntos centrales del informe de Martín Etchevers fue el anuncio de la incorporación de Adepa a la coalición internacional SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), un consorcio global impulsado originalmente por la BBC junto a medios como The Guardian, Financial Times, Sky News y Telegraph Media Group. La alianza busca desarrollar estándares técnicos y de seguridad informática para auditar y cuantificar el uso que hacen los motores de IA del contenido periodístico.
“Esto superó las competencias habituales entre medios porque se propuso medir de manera sistemática y con aval de la industria el uso que los motores hacen de nuestras producciones”, explicó Etchevers. El directivo graficó la magnitud del fenómeno en el ecosistema digital: “saben que permanentemente miles de bots están visitando nuestros sitios web; muchos de ellos representan ya la mitad de nuestro tráfico y, en general, pertenecen a empresas de inteligencia artificial para alimentar sus archivos y sus modelos en línea”.
Etchevers remarcó que la iniciativa no apunta únicamente a la resistencia, sino a generar reglas de juego económicas. “Se van a establecer parámetros de valuación de esos contenidos que nos servirán a futuro para esquemas de comercialización, no sólo ante la IA, sino para quienes utilicen nuestras bases de datos para negocios específicos. La información que generamos tiene un valor concreto. Creemos que, a través de acuerdos o por vía judicial, se podrá estandarizar esto para que los pagos sean universalmente aplicables a toda la industria y no queden limitados a unos pocos acuerdos individuales”, dijo. Asimismo, aclaró que la entidad pondrá a disposición de sus asociados herramientas técnicas para sustentar las estrategias que cada empresa decida adoptar, incluso si resuelven litigar contra las tecnológicas.
En el plano regulatorio local, el directivo advirtió sobre las intimaciones y demandas que comenzaron a recibir algunas redacciones por la difusión de encuestas en los días previos a los comicios, remarcando una distorsión del escenario legal: “el problema no es de los medios periodísticos; nosotros simplemente reflejamos lo que ya está instalado y circulando abiertamente en las redes sociales”.
Libertad de prensa
Dessein repasó las novedades en materia de libertad de prensa y celebró dos resoluciones judiciales recientes. En primer término, destacó el sobreseimiento definitivo dictado por el juez Julián Ercolini al periodista Daniel Santoro, en el marco de las acusaciones de espionaje ilegal vinculadas a la causa de los cuadernos. “Fue un golpe demoledor para Santoro durante todos estos años; este fallo pone punto final a esa persecución”, subrayó.
En segundo lugar, Dessein valoró la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que revocó una medida cautelar que prohibía a los periodistas Nicolás Pizzi, Sergio Farella y Mariano Roa publicar informaciones vinculadas a directivos del fútbol argentino. “Adepa se presentó como amicus curiae en esa causa y el tribunal destacó expresamente esa presentación en el fallo. Sienta un precedente muy valioso frente al riesgo constante de judicializar y censurar la labor periodística”, puntualizó.
En la apertura formal de su cuarto mandato al frente de las deliberaciones de la asamblea, Dessein matizó la exposición con anécdotas de coyuntura y apuntes de la historia de la institución. Recordó las imágenes de la asamblea celebrada en Tucumán en 1966 y relató con humor un percance doméstico previo a la sesión: tras romperse su computadora portátil con los apuntes del día, recurrió a una vieja máquina de escribir Olivetti que perteneció a su padre. “Probé si la cinta todavía funcionaba, vi que respondía y, emulando a Manuel Adorni, escribí ‘Fin’ y le mandé la foto a directivos de Adepa”, relató ante las sonrisas del auditorio, al tiempo que repasó las actividades protocolares de la mañana junto al gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta capitalina Rossana Chahla.
El recuerdo
La apertura de la jornada estuvo atravesada por un período de homenajes a periodistas y directivos fallecidos, con un espacio dedicado a Samuel “Chiche” Gelblung, cuya noticia se conoció horas antes del inicio de las deliberaciones.
“La muerte de ‘Chiche’ generó un sinfín de recuerdos y menciones por su extensa trayectoria y porque trabajó en muchos de los medios aquí representados. Fue alguien que dejó huella en distintas generaciones de periodistas, con una repentización y un manejo de las redacciones que incluso dejó citas que seguimos repitiendo muchos de nosotros”, expresó Etchevers al recordarlo.
Desde el auditorio, el directivo Pablo De Luca aportó un testimonio personal sobre la faceta humana del conductor. “No intento ser autorreferencial, pero hace muchos años tuve un problema médico grave. ‘Chiche’ trabajaba con nosotros en Radio 10, emisora que yo dirigía en ese momento. Él y su mujer acompañaron a mi familia una noche entera en el mismo sanatorio donde falleció hoy, nada más que para decir ‘aquí estoy’. Para mí y para mi familia ese gesto fue inolvidable. Lo recuerdo con enorme cariño”, contó.
Hacia el tramo final, el panel celebró dos apuestas de inversión productiva realizadas por socios de la entidad: la inauguración de las nuevas instalaciones del portal Letra P en Buenos Aires y la puesta en marcha de los flamantes estudios audiovisuales multiplataforma del diario La Voz del Interior en Córdoba, hechos destacados como señales de vitalidad en un contexto de profunda transformación del negocio informativo. Con ese balance entre tributos, defensa gremial y los desafíos que impone la frontera digital, Adepa dejó formalmente inauguradas las jornadas de trabajo que continuarán durante los próximos dos días en la capital tucumana.