Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

Las víctimas permanecieron cautivas durante aproximadamente dos horas dentro de un galpón con piso de cemento. Durante ese lapso, los captores establecieron comunicación telefónica con el padre de los jóvenes y le exigieron la suma de siete millones de pesos a cambio de la liberación de los rehenes, según se determinó en la instrucción en su momento del fiscal Agustín Chit. En la pieza acusatoria se asentó que el comerciante reconoció por vía de audio a uno de los interlocutores, al tiempo que se le impartieron directivas para efectuar la entrega del dinero en las inmediaciones de la ruta nacional 38.