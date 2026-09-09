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Chiche Gelblung y la polémica foto de Mirtha Legrand en malla que desató la furia de la diva

La imagen fue publicada cuando el periodista dirigía la revista Gente y generó un fuerte enojo en la conductora. Años después, Mirtha Legrand volvió a recordar aquel episodio y explicó por qué la había afectado tanto.

La polémica foto de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre que desató su pelea con Chiche Gelblung
La polémica foto de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre que desató su pelea con Chiche Gelblung Hola
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Chiche Gelblung a los 82 años, se recordó en Argentina su histórica pelea con Mirtha Legrand por unas fotos no autorizadas en Mar del Plata en 1981.
  • La disputa inició en 1981 por fotos de la diva en la playa y se agravó cuando el periodista difundió un audio privado con insultos de Legrand en una pausa televisiva.
  • Tras décadas de distanciamiento, ambos sellaron una reconciliación en televisión, consolidando este cruce como uno de los episodios más icónicos de la farándula nacional.
Resumen generado con IA

La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, vuelve a poner en escena algunos de los episodios más recordados de su extensa trayectoria en los medios. Entre ellos, una histórica pelea con Mirtha Legrand que comenzó por unas fotos publicadas en la revista Gente y llegó a uno de sus momentos más tensos cuando el periodista difundió una polémica grabación de la conductora.

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El enfrentamiento comenzó en 1981, cuando Gelblung era director de Gente y Mirtha se encontraba en las playas de Mar del Plata junto a su marido, Daniel Tinayre. Una tapa de la revista mostró a la pareja en la playa y la conductora consideró que las imágenes habían representado una invasión a su intimidad. La situación generó un fuerte distanciamiento entre ambos, que se profundizó con el paso de los años.

La polémica foto de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre que desató su pelea con Chiche Gelblung La polémica foto de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre que desató su pelea con Chiche Gelblung Gente

La grabación que volvió a enfrentar a Chiche Gelblung y Mirtha Legrand

Tiempo después, Gelblung llevó el conflicto a otro nivel al poner al aire una grabación correspondiente a una pausa comercial de Mirtha en la que la conductora pronunciaba una frase que quedó instalada en la televisión: “¡Carajo, mierda!”.

A partir de entonces, Mirtha habló en distintas oportunidades sobre su enfrentamiento con el periodista y fue muy crítica con él. “No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista”, llegó a decir la conductora. En otra oportunidad, fue todavía más contundente: “Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia”. También lo calificó de “irrespetuoso”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la disputa terminó quedando atrás. Mirtha invitó a Gelblung a su programa y ambos protagonizaron una reconciliación televisiva. “Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”, explicó posteriormente el periodista.

El reencuentro de Chiche y Mirtha después de años de distancia

La relación entre ambos volvió a tener otro capítulo público en junio de 2005, durante la entrega de los Premios Martín Fierro, que Mirtha condujo junto a Dady Brieva. Cuando Gelblung subió al escenario para recibir un premio de manos de la conductora, Mirtha recordó el histórico enfrentamiento con una frase cargada de ironía: “Las vueltas de la vida: al que siempre habló mal de mí le tengo que entregar un premio”.

El periodista respondió sin entrar en la polémica: “Nunca tuve nada contra usted, señora”. Un año después, en 2006, Gelblung se convirtió en el único invitado de la mesa de Mirtha. El encuentro ocurrió 25 años después de aquellas fotografías de Mar del Plata que habían desencadenado el conflicto.

Ese programa marcó el reencuentro televisivo entre ambos y, posteriormente, el periodista volvió a participar en distintas oportunidades de la clásica mesa de la conductora.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su pelea con Chiche Gelblung

En diciembre de 2025, Mirtha volvió a referirse públicamente a aquella pelea durante una emisión de su programa. La conductora recordó las fotografías que habían originado el enfrentamiento y explicó por qué le habían causado tanto enojo.

Según contó, ella y Tinayre se habían alejado hasta una playa de Mar del Plata para tener privacidad. Mientras tomaba sol, advirtió que un fotógrafo los estaba retratando. “Yo estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías con Daniel horribles en la playa, él era director en ese momento”, recordó.

La conductora aseguró que aquellas imágenes le habían provocado un profundo malestar y señaló que Gelblung nunca le pidió disculpas, aunque reconoció que con el paso de los años el rencor había quedado atrás. “Después lo vi una o dos veces, lo saludé porque soy educada pero me dolió muchísimo. Nunca me pidió disculpas”, sostuvo.

También hizo referencia a la relación que el periodista mantenía con Marcela Tinayre y deslizó: “Él era muy amigo de Marcela, nunca lo hablé con ella pero me parece que él estaba enamorado de ella”.

Así, una pelea que había comenzado con una tapa de revista y que durante años enfrentó públicamente a Chiche Gelblung y Mirtha Legrand terminó transformándose, con el paso del tiempo, en una reconciliación y en nuevos encuentros frente a las cámaras.

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