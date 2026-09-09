Chiche Gelblung y la polémica foto de Mirtha Legrand en malla que desató la furia de la diva

A partir de entonces, Mirtha habló en distintas oportunidades sobre su enfrentamiento con el periodista y fue muy crítica con él. “No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista”, llegó a decir la conductora. En otra oportunidad, fue todavía más contundente: “Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia”. También lo calificó de “irrespetuoso”.