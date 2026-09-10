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Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, fuertes vientos y nevadas. ¿Qué provincias se verán afectadas y cuáles son los fenómenos previstos para este jueves?

Alerta del SMN para este jueves: tormentas severas, vientos fuertes y nevadas
Alerta del SMN para este jueves: tormentas severas, vientos fuertes y nevadas
Por Redacción LA GACETA Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este jueves alertas meteorológicas en 11 provincias argentinas por tormentas severas, ráfagas de 100 km/h y nevadas que ponen en riesgo a la población.
  • Misiones afronta alerta naranja por granizo y lluvias intensas, mientras que rigen alertas amarillas por vientos en el norte, tormentas en el centro y nevadas en la Patagonia.
  • Los fenómenos podrían interrumpir actividades habituales y causar daños materiales, por lo que las autoridades instan a extremar precauciones durante la jornada del temporal.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 10 de septiembre una serie de alertas por tormentas, vientos fuertes y nevadas que alcanzan a distintas provincias del país. El nivel de mayor riesgo se concentra en Misiones, donde rige una alerta naranja por tormentas severas.

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El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que en las zonas bajo alerta pueden registrarse fenómenos capaces de provocar daños y afectar el normal desarrollo de las actividades.

Alerta naranja por tormentas en Misiones

Misiones se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, lo que implica un riesgo meteorológico considerable para la población, los bienes y el ambiente.

De acuerdo con el pronóstico, pueden producirse lluvias y tormentas de fuerte intensidad, algunas acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, granizo y frecuente actividad eléctrica. El SMN estima, además, valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros.

Qué provincias tienen alerta amarilla por tormentas

El aviso de nivel amarillo alcanza a Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. En estas provincias podrían desarrollarse tormentas con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. Para estas áreas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.

Alerta por fuertes vientos en el norte

El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Salta y sectores cordilleranos de La Rioja y Catamarca.

En esas zonas se esperan vientos con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Dónde se esperan nevadas

Las condiciones invernales también generan alertas en el sur del país. Tierra del Fuego y Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas.

En las áreas cordilleranas de Chubut se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, mientras que en sectores más bajos podría registrarse lluvia. En la zona de meseta, en tanto, los valores acumulados podrían ubicarse entre 5 y 30 centímetros.

Para Tierra del Fuego, el SMN pronostica nevadas persistentes y de intensidad variable, acompañadas por vientos del sector sur. Durante el período se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 15 centímetros.

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