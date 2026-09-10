Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Qué provincias tienen alerta amarilla por tormentas

El aviso de nivel amarillo alcanza a Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. En estas provincias podrían desarrollarse tormentas con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. Para estas áreas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.