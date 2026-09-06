Alerta por frío extremo: una masa de aire helado hizo descender la temperatura en todo el país

Este domingo, están bajo alerta el centro y oeste de Jujuy, el oeste de Salta y Catamarca, una región de los valles de Tucumán y la zona de altas cumbres de La Rioja. Las alertas se dividen entre vientos fuertes que aparecerán durante la tarde con velocidades que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y Zonda –en menor medida– que afectará distintas localidades de Jujuy durante la tarde y noche de hoy, marcando un descenso en la humedad relativa y un aumento de la temperatura.