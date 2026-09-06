Alerta por frío extremo: una masa de aire helado hizo descender la temperatura en todo el país

Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo alertas por frío extremo y vientos en diez provincias argentinas debido al ingreso de una masa de aire polar.
- El fenómeno llega tras días de fuertes ráfagas, provocando mínimas de hasta -4 °C y heladas generalizadas en la región central, Cuyo y el NEA.
- La ola polar alcanzará a países limítrofes como Brasil y Uruguay, mientras rige alerta por vientos de hasta 100 km/h y Zonda en el noroeste.
Después de días de alertas amarillas por vientos intensos, la franja central del país quedó marcada por el brusco descenso de la temperatura. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció este domingo por la mañana que la región centro –de este a oeste– y parte del noreste atravesarán condiciones extremas debido al regreso del frío.
Argentina empieza a despedirse del invierno con una alerta amarilla que afecta este domingo a un total de 10 provincias. Cuatro corresponden al NEA, tres al centro del país y tres más a Cuyo. El sitio Meteored anunció temperaturas mínimas de hasta -4 °C. Además de las provincias bajo advertencia, otras regiones sufrieron una baja en los indicadores.
Temperaturas extremas por frío
Según Meteored, el mapa de Argentina muestra “anomalías térmicas” con un escenario excepcionalmente frío para esta época del año. El fenómeno de gran potencia se extenderá a otros países de América Latina: Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay también sufrirán condiciones de aire frío, baja nubosidad y disminución de la temperatura.
Por otra parte, están dadas las condiciones para que tanto el centro del país como la Patagonia experimenten heladas. Las anomalías térmicas observadas indican valores negativos entre 7 °C y 11 °C. El sur de Buenos Aires será una de las regiones más afectadas, seguida por La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y algunas zonas de Santa Fe y Entre Ríos.
Alerta amarilla por viento
En otro orden de alertas, el SAT compartió el mapa de alertas meteorológicas y cuatro provincias del noroeste se encuentran con advertencias. Las emisiones fueron hechas por la presencia de vientos intensos y viento Zonda durante este domingo. Aunque se emiten las alertas para las próximas 72 horas, la última actualización del mapa solo muestra advertencias para este domingo y lunes.
Este domingo, están bajo alerta el centro y oeste de Jujuy, el oeste de Salta y Catamarca, una región de los valles de Tucumán y la zona de altas cumbres de La Rioja. Las alertas se dividen entre vientos fuertes que aparecerán durante la tarde con velocidades que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y Zonda –en menor medida– que afectará distintas localidades de Jujuy durante la tarde y noche de hoy, marcando un descenso en la humedad relativa y un aumento de la temperatura.
Recomendaciones para la alerta amarilla por viento
El Servicio Meteorológico Nacional compartió una serie de cuidados que se deben tener durante una alerta amarilla por vientos:
1- Evitá salir.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir.