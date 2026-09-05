SociedadClima y ecología

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El mapa del Sistema de Alerta Temprana incluye a cinco provincias del NOA, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El viento Zonda también elevará la temperatura en algunas provincias del NOA
El viento Zonda también elevará la temperatura en algunas provincias del NOA Foto: losandes.com.ar
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este sábado alerta amarilla en 12 provincias del país ante el pronóstico de vientos de hasta 100 km/h, viento Zonda y nevadas que podrían causar daños.
  • El fenómeno afecta principalmente al NOA, Cuyo y la Patagonia, con ráfagas intensas en zonas cordilleranas y acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros en Neuquén y Mendoza.
  • Las autoridades advierten sobre posibles complicaciones en el transporte, corte de servicios y recomiendan evitar actividades al aire libre mientras persistan las ráfagas.
Resumen generado con IA

El Sistema de Alerta Temprana actualizó a primera hora de la mañana sus anuncios para todo el país. En el mapa de alertas para este sábado, un total de 12 provincias aparecen en color amarillo, es decir, con una advertencia de primer nivel por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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Viento, Zonda y nevadas: 13 provincias bajo alerta amarilla este viernes

Pese a que la mayoría de las provincias se encuentran bajo alerta por vientos potentes, que podrían alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, no todas esperan el mismo fenómeno. Algunas, en cambio, están bajo alerta amarilla por Zonda o porque esperan una acumulación de nieve a lo largo del día, sobre todo en las zonas de alta montaña.

Alerta amarilla en el NOA

En la región noroeste del país, hay cinco provincias bajo alerta amarilla, todas por vientos fuertes y Zonda. En el oeste de Jujuy rige una alerta por vientos y, en el centro-este, por viento Zonda para esta tarde.

El tercio oeste de Salta tendrá vientos fuertes durante la tarde en la zona de la cordillera y puna. Alejándose de la zona montañosa, hacia la región de los valles, hay alerta por viento Zonda para el mismo momento del día. El fenómeno meteorológico alcanzará parte de los valles de Tucumán.

En Catamarca rige una alerta amarilla por vientos para el centro y oeste de la provincia. Mientras que en la zona montañosa se presentarán durante la tarde, hacia el centro aparecerán por la noche.

La Rioja tendrá una tarde-noche muy ventosa a partir de la tarde. En el sudeste, en cambio, los vientos comenzarán a hacerse sentir mucho antes, en horas de la mañana, y estarán presentes todo el día.

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En las áreas cordilleranas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que en los niveles más altos se pueden presenciar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

Alerta amarilla en Cuyo y la Patagonia

Diferentes regiones de Cuyo y la Patagonia se encuentran bajo alerta amarilla. En la zona conviven las advertencias por vientos fuertes y también por nevadas. La mitad este de San Juan tendrá vientos esta tarde.

En Mendoza el viento empezará a correr por la mañana y se extenderá hasta la tarde en la zona central de la provincia. En las zonas cercanas a las montañas –aunque no en la cordillera–, rige una alerta por nevadas con acumulación de nieve de entre cinco y 15 centímetros.

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Casi todo el territorio de San Luis se encuentra también bajo alerta por vientos. De norte a sur, la provincia tendrá este fenómeno por la mañana y la tarde de este sábado.

Para toda la región se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Por último, el oeste de Neuquén –de norte a sur– espera nevadas y, en la mitad norte, también hay alerta amarilla en regiones alternadas por vientos fuertes. La precipitación será por la mañana y tendrá una acumulación de hasta 30 centímetros; mientras que, para la ventisca, será por la tarde y tendrá vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

Alerta amarilla en el centro del país

El sur de Buenos Aires y el sudeste de La Pampa se encuentran en alerta amarilla por vientos durante la mañana del sábado. Se prevé que alcancen velocidades de entre 25 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora. Continuando por el territorio, pero en la Patagonia, en la mitad este de Río Negro, también habrá vientos de características similares.

También una pequeña región en el centro-oeste de Córdoba, en el límite con La Rioja y San Luis, tendrá vientos de alta intensidad.

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