Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Alerta amarilla en el centro del país

El sur de Buenos Aires y el sudeste de La Pampa se encuentran en alerta amarilla por vientos durante la mañana del sábado. Se prevé que alcancen velocidades de entre 25 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora. Continuando por el territorio, pero en la Patagonia, en la mitad este de Río Negro, también habrá vientos de características similares.