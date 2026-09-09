Un ex funcionario de Alfaro visitó a Jaldo y un encuentro con Manzur y Campero

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al legislador Alfredo Toscano, exfuncionario de Alfaro, en el marco de reacomodamientos políticos en Tucumán.
- El cónclave se dio entre versiones de contactos con Manzur y Campero, reflejando fracturas en la oposición y nuevos alineamientos frente al oficialismo provincial.
- Estos movimientos anticipan tensiones y posibles acuerdos tácticos entre peronistas y sectores opositores con miras al escenario electoral de 2027.
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