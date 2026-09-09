Política

Un ex funcionario de Alfaro visitó a Jaldo y un encuentro con Manzur y Campero

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo, con el legislador Toscano. Foto de Comunicación Pública
EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo, con el legislador Toscano. Foto de Comunicación Pública
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al legislador Alfredo Toscano, exfuncionario de Alfaro, en el marco de reacomodamientos políticos en Tucumán.
  • El cónclave se dio entre versiones de contactos con Manzur y Campero, reflejando fracturas en la oposición y nuevos alineamientos frente al oficialismo provincial.
  • Estos movimientos anticipan tensiones y posibles acuerdos tácticos entre peronistas y sectores opositores con miras al escenario electoral de 2027.
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Temas Osvaldo JaldoGermán AlfaroMiguel AcevedoDimes y diretesElecciones 2027
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