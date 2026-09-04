Viento, Zonda y nevadas: 13 provincias bajo alerta amarilla este viernes

Alertas amarillas del viernes 4 de septiembre

Hay solo dos provincias bajo alerta amarilla este viernes. El este —de norte a sur— y parte del sudeste de Chubut están en alerta amarilla por vientos. Lo mismo sucede con el cuarto noreste de Santa Cruz. En la región este de Mártires y Telsen, en Gaiman, y las zonas de mesetas de Florentino Ameghino y Rawson y en la meseta y costa de Biedma, la alerta iniciará recién por la noche. En el resto del territorio marcado, por la tarde de este viernes. Se esperan vientos con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.