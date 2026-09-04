Viento, Zonda y nevadas: 13 provincias bajo alerta amarilla este viernes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para 13 provincias por vientos intensos, viento Zonda y nevadas previstas durante todo el fin de semana.
- El fenómeno inició el viernes en la Patagonia con ráfagas de 90 km/h y se extenderá el sábado y domingo hacia zonas de Cuyo, la región pampeana y el NOA.
- Se prevén ráfagas de hasta 100 km/h y acumulación de nieve, lo que podría generar complicaciones viales e interrupciones temporales en las áreas afectadas.
El Sistema de Alerta Temprana vuelve a estar en plena actividad este fin de semana. Pasadas las 6 de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional compartió las alertas meteorológicas para las próximas 72 horas. En total, 13 provincias tienen marcada una alerta amarilla. El fenómeno meteorológico que predominará durante este fin de semana será el viento.
Las advertencias a las diferentes provincias argentinas no fueron activadas solo por viento. Además, habrá algunas zonas que tendrán viento Zonda y, otras, nevadas intensas. Las regiones afectadas corresponden a zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán en el NOA; San Juan, Mendoza y San Luis en Cuyo; Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en la Patagonia y Buenos Aires y La Pampa en el centro del país.
Alertas amarillas del viernes 4 de septiembre
Hay solo dos provincias bajo alerta amarilla este viernes. El este —de norte a sur— y parte del sudeste de Chubut están en alerta amarilla por vientos. Lo mismo sucede con el cuarto noreste de Santa Cruz. En la región este de Mártires y Telsen, en Gaiman, y las zonas de mesetas de Florentino Ameghino y Rawson y en la meseta y costa de Biedma, la alerta iniciará recién por la noche. En el resto del territorio marcado, por la tarde de este viernes. Se esperan vientos con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.
Alertas amarillas para el sábado 5 de septiembre
El sábado las alertas se mueven hacia otras regiones. En el NOA estarán bajo alerta amarilla el oeste y centro de Jujuy, el oeste y centro de Catamarca y el centro, este y sudeste de La Rioja. Además, una pequeña región de Tafí del Valle, en Tucumán, será alcanzada por la advertencia.
En todos los casos, el pronóstico fue anunciado para la tarde del sábado. Además, en el centro de La Rioja los vientos fuertes se extenderán hasta la noche. Las zonas de la cordillera tendrán ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. La zona de valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos en Salta, además, espera viento Zonda por la tarde del sábado.
En todo el este y centro-sur de Mendoza; en el norte, este y sur de San Luis y en la mitad este de San Juan, durante el sábado 5 se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora.
En el centro-oeste de Mendoza —en la mitad norte de la provincia— y en el sur hay alerta amarilla por nevadas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros y lluvia o nieve mezclada con lluvia.
El sur de Buenos Aires, el sudeste de La Pampa, la región este de Río Negro y la Península de Valdés también están bajo alerta meteorológica por vientos que regirá durante la madrugada y mañana del sábado. Las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. En la zona peninsular, la alerta rige solo por la mañana.
Alertas amarillas para el domingo 6 de septiembre
El domingo 6 de septiembre la región noroeste es la única que tiene alertas activas para la tarde. El centro y oeste de Jujuy, el oeste de Salta y Catamarca y la zona cordillerana de La Rioja están en alerta amarilla por vientos. El centro de Salta también espera viento Zonda. El área cordillerana tendrá vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.