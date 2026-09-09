Ya se puede circular con la licencia de conducir digital en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán habilitó la circulación con la licencia de conducir digital tras adherir a una disposición nacional de modernización del sistema.
- La medida adopta las reformas del sistema federal de tránsito e incorpora los recientes cambios de diseño de la Licencia Nacional de Conducir.
- La digitalización agilizará los controles vehiculares en la capital tucumana y facilitará a los conductores la acreditación de su documentación oficial.
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