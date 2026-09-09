Política

Ya se puede circular con la licencia de conducir digital en San Miguel de Tucumán

El municipio adhirió a la disposición nacional que plantea reformas en el sistema.

ACTUALIZACIÓN. Se realizó un cambio de diseño en la Licencia Nacional de Conducir.
ACTUALIZACIÓN. Se realizó un cambio de diseño en la Licencia Nacional de Conducir.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán habilitó la circulación con la licencia de conducir digital tras adherir a una disposición nacional de modernización del sistema.
  • La medida adopta las reformas del sistema federal de tránsito e incorpora los recientes cambios de diseño de la Licencia Nacional de Conducir.
  • La digitalización agilizará los controles vehiculares en la capital tucumana y facilitará a los conductores la acreditación de su documentación oficial.
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