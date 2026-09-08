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Nevadas, ráfagas de hasta 100 km/h y viento Zonda: hay alerta amarilla en siete provincias paraa este martes

El SMN emitió una alerta amarilla para este martes 8 de septiembre por nevadas, fuertes vientos y viento Zonda. El aviso alcanza a siete provincias, con ráfagas que podrían llegar hasta los 100 km/h en zonas cordilleranas.

Nevadas, ráfagas de hasta 100 km/h y viento Zonda: alerta amarilla del SMN
Nevadas, ráfagas de hasta 100 km/h y viento Zonda: alerta amarilla del SMN
Por Redacción LA GACETA Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este martes en siete provincias del país por nevadas, viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h en zonas cordilleranas.
  • Los fenómenos afectarán a Cuyo y el NOA, con posible viento blanco, reducción de visibilidad, acumulación de nieve de hasta 25 cm y un repentino ascenso térmico.
  • El organismo advirtió sobre posibles daños e interrupciones temporarias en las actividades cotidianas, recomendando a los ciudadanos mantenerse informados.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas, fuertes vientos y viento Zonda para este martes 8 de septiembre. El aviso alcanza a distintos sectores de siete provincias y advierte por fenómenos que podrían generar complicaciones y afectar de manera momentánea las actividades habituales.

De acuerdo con el organismo, la alerta amarilla supone la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporarias en la vida cotidiana.

Dónde rige la alerta por nevadas

La alerta amarilla por nevadas alcanza al oeste de La Rioja, Catamarca y Salta. En esas zonas se esperan nevadas y chaparrones de nieve, con una acumulación estimada de entre 15 y 25 centímetros.

El escenario estará acompañado por vientos intensos, que podrían favorecer la formación de viento blanco y provocar una importante reducción de la visibilidad, especialmente en sectores cordilleranos.

Vientos fuertes: las provincias afectadas

El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos para el noroeste de San Juan, el oeste de La Rioja y Catamarca, sectores del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy.

En las áreas cordilleranas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a 100 km/h en las zonas más elevadas.

En el resto de las regiones bajo advertencia, los vientos soplarán desde el norte, con velocidades estimadas de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Alerta por viento Zonda

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del sur y norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, además de zonas del oeste de Tucumán y sectores del centro de Salta y Jujuy.

En estas áreas se prevén vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

El Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, por lo que el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada.

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