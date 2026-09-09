La agroindustria tucumana vuelve a sufrir restricciones de gas natural: recortan un 50% el suministro
Las empresas afrontan nuevas limitaciones por la baja de temperaturas. El sector privado había atravesado cortes totales entre junio y julio, que obligaron a algunas firmas a comprar el fluido a mayores costos.
Resumen para apurados
- Naturgy NOA recortó desde este lunes un 50% el gas a la agroindustria de Tucumán ante una ola de frío inusual que incrementó la demanda en el país.
- El sector ya enfrentó cortes totales entre junio y julio, lo que obligó a las citrícolas a descartar materia prima o pagar tarifas hasta cuatro veces mayores.
- La restricción presiona los costos fabriles y complica el cumplimiento de compromisos comerciales en una campaña calificada de extrema gravedad por el sector.
Las restricciones de gas natural volvieron a afectar la actividad de la agroindustria tucumana y de la región. Desde este lunes, al menos, las empresas afrontan un recorte del 50% en el suministro debido a “una baja de temperaturas inusual para este mes”, según confirmaron altas fuentes del mercado.
La distribuidora Naturgy NOA informó a las fábricas y plantas de la provincia que, durante esta semana, se aplicarían restricciones en los contratos, tanto interrumpibles como firmes. La medida se tomó ante el pronóstico de heladas para casi la mitad del país, sobre todo, entre el sábado y el domingo próximos.
Se trata de un nuevo período de restricciones registrado durante este año. El antecedente más notorio se produjo entre junio-julio, cuando las industrias tucumanas atravesaron un período de cortes totales como consecuencia de las bajas temperaturas.
De esta manera, las empresas agroindustriales vuelven a enfrentar restricciones en el suministro de gas luego del episodio registrado dos meses atrás, aunque en esta oportunidad el recorte informado es del 50%.
“Muchas empresas tuvieron que tirar cáscara (de limón) en julio porque se encarecía el proceso y no tenían gas. Tuvieron que salir a comprar gas a costos mayores, a valores mayores. Pasaron de $5 a $20, $21 el BTU”, explicó José Domínguez, director de la citrícola Trapani.
El empresario señaló que la situación obligó a las compañías a buscar alternativas para garantizar el abastecimiento. “Nosotros hicimos contrato por el gas con Refinor, que viene de la Cuenca del Norte, que es menos caro”, indicó.
Sin embargo, Domínguez remarcó que la búsqueda de otras fuentes de abastecimiento también implica un aumento de los costos de producción. “Todo esto hace que se incrementen los costos. Entonces entra la disyuntiva para las empresas de tirar la cáscara o secar con mayores costos”, sostuvo.
En el caso de Trapani, la decisión fue mantener el proceso de secado pese al mayor costo. “Nosotros seguimos secando la cáscara porque tenemos compromiso asumido”, afirmó el directivo, confirmando la actual restricción.
Domínguez también calificó como especialmente crítica la situación para este período de campaña. “Este año ha sido de gravedad extrema, con cortes muy largos. Hubo años anteriores, con medidas de corta extensión, pero este período fue muy crítico”, señaló.