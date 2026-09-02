Conocé el cronograma completo de pago del 80% del sueldo a empleados estatales en Tucumán

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán activó este viernes el cronograma de pago del 80% restante de los sueldos de agosto para todos los empleados estatales de la provincia.
- El esquema de liquidación, a cargo de Tesorería General, se extenderá hasta el 9 de septiembre e incluye a salud, seguridad, educación y los poderes provinciales.
- La acreditación escalonada busca ordenar la administración financiera pública y brindará previsibilidad económica y liquidez al comercio provincial.
La Tesorería General de la Provincia informó que este viernes comienza el pago de la parte complementaria del sueldo de agosto para los empleados estatales.
El organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, precisó que se trata del 80% restante de los haberes correspondientes al mes pasado.
Viernes 4 de septiembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Sábado 5 de septiembre
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Martes 8 de septiembre
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
Miércoles 9 de septiembre
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)