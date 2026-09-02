EconomíaNoticias económicas

Conocé el cronograma completo de pago del 80% del sueldo a empleados estatales en Tucumán

Las autoridades informaron que se extenderá hasta el miércoles 9 de septiembre.

Conocé el cronograma completo de pago del 80% del sueldo a empleados estatales en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán activó este viernes el cronograma de pago del 80% restante de los sueldos de agosto para todos los empleados estatales de la provincia.
  • El esquema de liquidación, a cargo de Tesorería General, se extenderá hasta el 9 de septiembre e incluye a salud, seguridad, educación y los poderes provinciales.
  • La acreditación escalonada busca ordenar la administración financiera pública y brindará previsibilidad económica y liquidez al comercio provincial.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia informó que este viernes comienza el pago de la parte complementaria del sueldo de agosto para los empleados estatales.

El organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, precisó que se trata del 80% restante de los haberes correspondientes al mes pasado.

Viernes 4 de septiembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Sábado 5 de septiembre

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Martes 8 de septiembre

- Comunas Rurales

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Miércoles 9 de septiembre

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Inst. de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera
1

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
2

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas
3

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo
4

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York
5

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Una campaña electoral a cara de perro
4

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
5

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Más Noticias
Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios

A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Comentarios