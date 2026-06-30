La UIT apuntó contra la Nación y las comercializadoras de gas por las restricciones a las industrias de Tucumán

Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán denunció al Gobierno nacional por restringir el suministro de gas en el Norte, afectando la producción y el empleo regional por falta de insumos.
- Tras el reordenamiento energético, las industrias locales afrontan costos extraordinarios de gas importado y la actividad citrícola evalúa paralizar totalmente sus plantas.
- La UIT exigió mayor transparencia, controles al mercado energético y reglas claras para evitar que las economías regionales pierdan competitividad frente al resto del país.
La preocupación crece en el sector industrial de Tucumán con el paso de las horas debido a la restricción en el suministro de gas natural. A la advertencia de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino por una paralización de la actividad en las citrícolas locales, se sumó el cuestionamiento de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) al actual escenario energético.
La central industrial expresó su "profunda preocupación por las restricciones" en el abastecimiento que afectan a las industrias del Norte Argentino, y consideró que se trata de "una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales".
Mediante un comunicado oficial, la UIT cuestionó que la medida dispuesta por el gobierno de Javier Milei perjudica al Norte argentino, sin que se registre en la región temperaturas extremas, como sí ocurre en la zona sur y centro del país.
"Resulta difícil comprender que, sin registrarse temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, nuevamente el Norte sea el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético. Esta situación obliga a numerosas empresas a afrontar costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los U$S27 por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los U$S3".
En otra parte del comunicado, la UIT valoró las gestiones que viene realizando el Gobierno provincial "para defender los intereses de la industria tucumana y procurar alternativas de abastecimiento". En esa línea, apuntó a la administración central: "La solución definitiva depende de decisiones que debe adoptar el Gobierno nacional".
"Lo que hoy queda en el aire es una pregunta que merece una respuesta clara: ¿quién se beneficia con este esquema que obliga a las industrias a pagar un gas hasta nueve veces más caro?", criticó la central industrial. Y agregó: "Es indispensable despejar cualquier duda y garantizar absoluta transparencia en el funcionamiento del mercado energético. Las empresas y los trabajadores del Norte no pueden ser quienes soporten las consecuencias de decisiones que afectan la producción nacional".
En ese contexto, la Unión Industrial dirigió sus cuestionamientos a otros actores del mercado energético nacional, en particular las compañías productoras y comercializadoras de gas. "Las empresas que comercializan este recurso estratégico no pueden jugar con el trabajo, la producción y el sustento de miles de familias argentinas. Por ello, consideramos indispensable que el Gobierno nacional y los organismos competentes ejerzan plenamente sus facultades de control y auditoría para garantizar que el abastecimiento y la comercialización del gas se desarrollen con criterios de transparencia, equidad y en defensa del interés general", manifestó.
En el final, la UIT reclamó que la industria "no puede seguir siendo la variable de ajuste". "Argentina necesita reglas claras, infraestructura y previsibilidad para producir, invertir y generar empleo. Las economías regionales merecen las mismas condiciones de competitividad que el resto del país", concluyó.
Citrícolas
La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino sostuvo que las actuales restricciones obligan a las industrias locales a evaluar la paralización total de sus operaciones.
Según explicó la Comisión Directiva de Acnoa en un comunicado, la situación se agravó luego del reordenamiento energético nacional, que afectó los compromisos de abastecimiento previstos para la Zona Norte del país, a pesar de las gestiones realizadas en mayo junto con el Gobierno provincial ante la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti.