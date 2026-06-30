La UIT apuntó contra la Nación y las comercializadoras de gas por las restricciones a las industrias de Tucumán

En ese contexto, la Unión Industrial dirigió sus cuestionamientos a otros actores del mercado energético nacional, en particular las compañías productoras y comercializadoras de gas. "Las empresas que comercializan este recurso estratégico no pueden jugar con el trabajo, la producción y el sustento de miles de familias argentinas. Por ello, consideramos indispensable que el Gobierno nacional y los organismos competentes ejerzan plenamente sus facultades de control y auditoría para garantizar que el abastecimiento y la comercialización del gas se desarrollen con criterios de transparencia, equidad y en defensa del interés general", manifestó.