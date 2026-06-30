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La zafra citrícola de Tucumán, al borde de la paralización por la crisis del gas

Acnoa advirtió que los cortes en el suministro y el alto costo del GNL amenazan con frenar la actividad de las industrias tucumanas dentro de poco tiempo.

Producción citrícola. ARCHIVO LA GACETA
Producción citrícola. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Acnoa advirtió que la zafra citrícola en Tucumán está al borde de paralizarse este martes debido a cortes en el suministro de gas natural y altos costos del insumo.
  • La ola de frío agravó la escasez y activó restricciones severas para las industrias, obligándolas a comprar GNL a precios inviables pese a previas gestiones ante el Gobierno.
  • Una paralización de la industria del limón afectaría el ingreso de divisas por exportaciones y pondría en riesgo el empleo de unas 50.000 personas en la región del NOA.
Resumen generado con IA

El ingreso de la ola de frío terminó de agravar la situación para las empresas citrícolas del NOA. Este martes comenzaron los cortes de suministro de gas natural para las industrias de Tucumán, pese a las gestiones y negociaciones que el sector había mantenido con el gobierno de Javier Milei para garantizar el abastecimiento durante la campaña productiva 2026.

La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó su preocupación por la actual situación y advirtió que la falta de gas natural y el fuerte incremento de los costos energéticos ponen en riesgo la continuidad de la zafra en toda la región. La entidad sostuvo que las actuales restricciones obligan a las industrias locales a evaluar la paralización total de sus operaciones.

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Según explicó la comisión directiva de Acnoa en un comunicado, la situación se agravó luego del reordenamiento energético nacional, que afectó los compromisos de abastecimiento previstos para la Zona Norte del país, a pesar de las gestiones realizadas en mayo junto con el Gobierno provincial ante la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti.

La entidad indicó en el texto que las plantas procesadoras de Tucumán ingresaron en un esquema de "Rampa 0", hasta nuevo aviso, lo que implica severas restricciones en el suministro del fluido para las plantas radicadas en la provincia. A la vez, alertó que el volumen de Gas de Cuenca Norte conseguido el mes pasado no alcanza para sostener los procesos productivos, lo que incrementó el riesgo de que las industrias deban detener completamente sus operaciones.

Precios altos

Acnoa también advirtió que el actual esquema obliga al sector a recurrir al mercado internacional para adquirir Gas Natural Licuado (GNL), cuyo precio trepó hasta los U$S24 por millón de BTU. Según la institución, ese valor cuadruplica e incluso quintuplica el costo del gas de red necesario para mantener la competitividad, lo que vuelve inviable el procesamiento de la producción y genera pérdidas que no pueden trasladarse al precio de exportación.

En ese contexto, la Asociación sostuvo que una paralización total o parcial de la industria del limón afectaría las exportaciones y el ingreso de divisas en plena zafra, además de impactar de forma directa sobre unos 50.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos. También remarcó que, por tratarse de una actividad estacional, la pérdida de la cosecha no podrá recuperarse durante el resto del año.

Frente a este escenario, Acnoa reclamó una intervención urgente de las autoridades nacionales, provinciales y de las distribuidoras energéticas para restablecer la capacidad firme de suministro y garantizar tarifas razonables que permitan sostener la actividad. 

"No dejemos que los desajustes coyunturales de la temporada 2026 se conviertan en la crisis estructural permanente del 2027", alertó la entidad en el comunicado. 

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