La zafra citrícola de Tucumán, al borde de la paralización por la crisis del gas

La entidad indicó en el texto que las plantas procesadoras de Tucumán ingresaron en un esquema de "Rampa 0", hasta nuevo aviso, lo que implica severas restricciones en el suministro del fluido para las plantas radicadas en la provincia. A la vez, alertó que el volumen de Gas de Cuenca Norte conseguido el mes pasado no alcanza para sostener los procesos productivos, lo que incrementó el riesgo de que las industrias deban detener completamente sus operaciones.