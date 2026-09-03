La venta de maquinaria agrícola creció 10,2% interanual en agosto, aunque cayó frente a julio

De esta manera, agosto dejó un balance positivo para el mercado de maquinaria agrícola en la comparación con el año pasado, aunque con una desaceleración mensual en los tres segmentos analizados. El crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses permitió, de todos modos, mantener al sector por encima de los registros alcanzados en igual período de 2025, señalaron en el sector.