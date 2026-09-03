La venta de maquinaria agrícola creció 10,2% interanual en agosto, aunque cayó frente a julio

Resumen para apurados
- En agosto, la venta de maquinaria agrícola en Argentina creció 10,2% interanual al sumar 606 unidades, aunque cayó 12,9% frente a julio, según informó ACARA.
- El sector acumuló 4.605 unidades en ocho meses (+2% interanual), impulsado por la suba de tractores (13,4%), pese a bajas mensuales en cosechadoras y pulverizadoras.
- Pese a la desaceleración mensual, el balance anual positivo sostiene la actividad del campo y marca una leve recuperación en la renovación de flotas productivas.
Los patentamientos de maquinaria agrícola volvieron a mostrar una mejora en la comparación interanual durante agosto, aunque registraron una caída respecto de julio.
Según informó la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante el pasado mes se registraron 606 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.
La cifra representó una suba del 10,2% interanual, frente a las 550 unidades patentadas en agosto de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual, el mercado mostró una baja del 12,9%, ya que durante julio se habían registrado 696 unidades.
Con estos resultados, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 alcanzó las 4.605 unidades, lo que significó un crecimiento del 2% respecto de las 4.514 registradas durante el mismo período del año pasado.
El comportamiento de los distintos segmentos fue dispar. En el caso de las cosechadoras, durante agosto se patentaron 48 unidades, un 42,9% menos que las 84 registradas en julio. No obstante, la comparación interanual mostró una leve mejora del 2,1%, ya que en agosto de 2025 se habían patentado 47 equipos.
Los tractores fueron el segmento que impulsó el resultado general del mercado. En agosto se registraron 508 unidades, lo que implicó una caída del 7% frente a las 546 patentadas en julio, pero una suba del 13,4% interanual en comparación con las 448 unidades registradas en agosto del año pasado.
Por su parte, el segmento de las pulverizadoras cerró agosto con 50 patentamientos. La cifra representó una baja del 24,2% respecto de las 66 unidades registradas en julio y también un retroceso del 9,1% interanual, frente a las 55 máquinas patentadas en agosto de 2025.
De esta manera, agosto dejó un balance positivo para el mercado de maquinaria agrícola en la comparación con el año pasado, aunque con una desaceleración mensual en los tres segmentos analizados. El crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses permitió, de todos modos, mantener al sector por encima de los registros alcanzados en igual período de 2025, señalaron en el sector.