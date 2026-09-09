Fracaso en las pruebas PISA: antecedentes en Tucumán

Las pruebas Aprender 2025 se realizaron el 12 de noviembre de ese año y sus resultados oficiales fueron difundidos por el Ministerio de Capital Humano el 30 de junio de 2026. En Tucumán, casi el 69% de los estudiantes de sexto grado alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, frente al 61,5% registrado en 2023. La mejora fue de 7,4 puntos porcentuales. Además, el porcentaje de alumnos ubicado por debajo del nivel básico cayó del 14,2% al 7,7%.