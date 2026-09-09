Fracaso en las pruebas PISA: antecedentes en Tucumán

Los resultados educativos conocidos durante el último año dejaron señales diferentes para Tucumán. Mientras las evaluaciones nacionales mostraron una mejora importante en Lengua y un avance más moderado en Matemática, una competencia internacional dejó un desempeño destacado de los alumnos de la provincia.
Las pruebas Aprender 2025 se realizaron el 12 de noviembre de ese año y sus resultados oficiales fueron difundidos por el Ministerio de Capital Humano el 30 de junio de 2026. En Tucumán, casi el 69% de los estudiantes de sexto grado alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, frente al 61,5% registrado en 2023. La mejora fue de 7,4 puntos porcentuales. Además, el porcentaje de alumnos ubicado por debajo del nivel básico cayó del 14,2% al 7,7%.
En Matemática, el progreso resultó menor. El 44,7% alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, contra el 42,6% de 2023, una diferencia de 2,1 puntos porcentuales. También se redujo la proporción de estudiantes por debajo del nivel básico.
Las dificultades persisten
En ese escenario, los datos también mostraron que una parte importante de los estudiantes todavía no alcanza los niveles esperados. En Matemática, más de la mitad de los alumnos tucumanos quedó por debajo de los desempeños satisfactorio y avanzado, una proporción que refleja que las dificultades persisten pese a la mejora registrada frente a la medición anterior.
Otro antecedente surgió de la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar 2025. Tucumán terminó en el segundo lugar de la competencia, detrás de Córdoba, y sus representantes obtuvieron 17 medallas en distintas categorías y niveles. La delegación provincial estuvo integrada por 27 estudiantes, nueve de primaria y 18 de secundaria, pertenecientes a instituciones públicas y privadas.