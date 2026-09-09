Pruebas PISA: Argentina obtuvo los peores resultados en 20 años

Alfabetización

En cuanto a las acciones provinciales, Ordóñez señaló que el Ministerio tiene el foco puesto en el Plan de Alfabetización, la capacitación docente y Matemática. La jurisdicción también cuenta con la evaluación MC, un instrumento propio cuyos resultados, según afirmó, son “favorables y muy interesantes”, aunque aclaró que no pueden compararse de manera directa con PISA porque responden a un contexto diferente. “La mirada está puesta en que todo lo que se está trabajando pueda impactar en la mejora de los aprendizajes y que, en las próximas mediciones, podamos observar esos avances. Esto no genera un impacto inmediato, sino que lleva tiempo”, expresó.